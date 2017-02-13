Самарский киноклуб покажет фильмы ведущих режиссеров мира и Самары
«Треугольник», работающий в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105), вторую половину февраля посвятит интересным историям о представителях сильной половины человечества.
16 февраля в 19:00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры» здесь покажут фильм «Патерсон» (Франция, Германия, США, 2016, 18+). Главные роли в комедии Джима Джармуша исполнили Адам Драйвер, Голшифте Фарахани и другие.
Жизнь Патерсона - сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон даже не мечтает публиковаться, но одно маленькое событие меняет его планы.
22 февраля в 12:00 в клубе пройдет кинолекторий, посвященный Дню защитника Отечества. После вступительного слова самарского режиссера-кинодокументалиста Бориса Кожина состоится показ фильма самарской студии кинохроники (оператор Нина Шумкова) «Три солдата» (1970, 20 мин., 12+). Картина рассказывает о фронтовых судьбах и последующих годах жизни трех полных кавалеров ордена Славы, которые живут в глубине России, около Жигулей, в волжском селе Подгоры.
23 февраля в 19:00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры» «Треугольник» представит фильм «Тони Эрдманн» (Германия, Австрия, 2016, 18+). Главные роли в комедии Марен Аде исполнят Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл.
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.
16 февраля в 19:00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры» здесь покажут фильм «Патерсон» (Франция, Германия, США, 2016, 18+). Главные роли в комедии Джима Джармуша исполнили Адам Драйвер, Голшифте Фарахани и другие.
Жизнь Патерсона - сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон даже не мечтает публиковаться, но одно маленькое событие меняет его планы.
22 февраля в 12:00 в клубе пройдет кинолекторий, посвященный Дню защитника Отечества. После вступительного слова самарского режиссера-кинодокументалиста Бориса Кожина состоится показ фильма самарской студии кинохроники (оператор Нина Шумкова) «Три солдата» (1970, 20 мин., 12+). Картина рассказывает о фронтовых судьбах и последующих годах жизни трех полных кавалеров ордена Славы, которые живут в глубине России, около Жигулей, в волжском селе Подгоры.
23 февраля в 19:00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры» «Треугольник» представит фильм «Тони Эрдманн» (Германия, Австрия, 2016, 18+). Главные роли в комедии Марен Аде исполнят Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл.
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.
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