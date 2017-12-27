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Главная/Лента новостей/

Самарский киноклуб бесплатно покажет итальянскую, американскую и японскую классику

Стала известна программа киноклуба «Ракурс» на январь. Показы пройдут в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а). Начало в 16:00, вход свободный.

13 января в авторской программе Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» фильм с Софи Лорен. В этот день пройдет лекция с просмотром и обсуждением картины «Необычный день» (Италия, 1977, 16+).

В фильме Этторе Скола итальянская богиня экрана вместе со своим постоянным партнером Марчелло Мастроянни проживает особенный день, когда в 1938 году на встречу с Муссолини приезжает Гитлер, а герои впервые встречаются друг с другом.

Премия «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.

Премия «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке.

МКФ в Канне: участие в конкурсе.

20 января в программе «Юбилеи года» «Ракурс» предлагает отметить 45-летие фильма

«Злые улицы» Мартина Скорсезе (США, 1973, 16+). Картина о маленькой Италии в Нью-Йорке - это первая совместная работа Харви Кейтеля и Роберта де Ниро - двух любимых актеров этого режиссера.

27 января в программе «Книга и фильм» - «Женщина в песках» (Япония, 1963, 16+) фильм Хироси Тэсигахара по мотивам одноименного романа его соотечественника Кобо Абэ. Режиссер стал знаменитым, экранизировав роман классика, оставив всю символико-бытийную ткань этой философской притчи и превратив ее в хичкоковский саспенс.

МКФ в Канне: особый приз жюри.

Премия «Оскар»: номинация в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 
Дата: 27 декабря 2017 , 15:21
144
Автор текста: Ирина Кириллова
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