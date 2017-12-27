Самарский киноклуб бесплатно покажет итальянскую, американскую и японскую классику

13 января в авторской программе Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» фильм с Софи Лорен. В этот день пройдет лекция с просмотром и обсуждением картины «Необычный день» (Италия, 1977, 16+).В фильме Этторе Скола итальянская богиня экрана вместе со своим постоянным партнером Марчелло Мастроянни проживает особенный день, когда в 1938 году на встречу с Муссолини приезжает Гитлер, а герои впервые встречаются друг с другом.Премия «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.Премия «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке.МКФ в Канне: участие в конкурсе.20 января в программе «Юбилеи года» «Ракурс» предлагает отметить 45-летие фильма«Злые улицы» Мартина Скорсезе (США, 1973, 16+). Картина о маленькой Италии в Нью-Йорке - это первая совместная работа Харви Кейтеля и Роберта де Ниро - двух любимых актеров этого режиссера.27 января в программе «Книга и фильм» - «Женщина в песках» (Япония, 1963, 16+) фильм Хироси Тэсигахара по мотивам одноименного романа его соотечественника Кобо Абэ. Режиссер стал знаменитым, экранизировав роман классика, оставив всю символико-бытийную ткань этой философской притчи и превратив ее в хичкоковский саспенс.МКФ в Канне: особый приз жюри.Премия «Оскар»: номинация в категории «Лучший фильм на иностранном языке».