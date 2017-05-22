Самарский изобретатель Николай Ильин почти полвека занимается разработками по пожарной устойчивости зданий
На площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки продолжается реализация проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство». Студенты средних специальных учебных заведений, первокурсники вузов встречаются со старшим поколением самарских ученых, изобретателей. Идет диалог поколений, задача которого - подсказать молодежи путь к техническому новаторству, к радости преодолений и открытий.
Два дня назад молодежь встречалась с самарским изобретателем Николаем Ильиным - кандидатом технических наук, профессором кафедры водоснабжения и водоотведения АСИ СамГТУ.
Научный интерес на долгие годы
Профессиональный путь этого человека замечателен тем, что полвека он помимо прочих тем целенаправленно занимается термостойкостью конструкций, пожароустойчивостью зданий и сооружений. Тема по-настоящему горячая, очень важная.
- Я учился в Оренбургском филиале Куйбышевского политехнического института и, изучая историю застройки Оренбурга, обнаружил, что город горел несколько раз. Как, впрочем, и старая Самара. Это и подтолкнуло меня к выбору научной темы для исследований на многие годы. Как правильно возвести надежное во всех смыслах сооружение? Как оценить состояние конструкций здания после пожара? Как оптимальнее их усилить при восстановлении? Этими вопросами занимаюсь уже несколько десятилетий, - объясняет свой выбор Николай Ильин.
На счету самарского ученого такие изобретения, как «Способы выявления массовой скорости выгорания древесины в перекрытии здания», «Способы выявления параметров локального пожара», «Устройство для замены сжатого элемента каменной конструкции здания», «Способ оценки огнестойкости железобетонной балочной конструкции здания», «Способ определения огнестойкости кирпичных столбов с железобетонной обоймой» и многие другие.
- Все наши исследования доказывают: если здание сконструировано правильно, каркас его должен быть монолитом. При этом условии монолит останется и при пожаре, и при взрывном воздействии. Тогда здание легче будет восстановить, - поясняет изобретатель. - А если сооружение при том же пожаре разваливается, значит, там были серьезные ошибки в проектировании.
Диалог поколений
Во время встречи молодежь интересовалась, как работает придуманное Николаем Ильиным устройство для проверки глубины повреждений конструкций. Он доходчиво объяснял: устройство похоже на строительный пистолет, который стреляет в бетон дюбелем. По глубине вхождения дюбеля и оценивается степень повреждения бетона. Похожим способом, кстати, пользовались в войну, когда разрушения были огромны. Стреляли в «мертвый бетон» из боевого оружия, и специалисты принимали решение, подлежат ли конструкции восстановлению.
Одно из последних изобретательских предложений Николая Ильина - ограничитель перемещения рукава пожаротушения между маршами пожарной лестницы.
- Все изобретения рождаются из принципа «нужда заставляет», - отмечает новатор. - Вот и тут от пожарных не раз слышал, что такая мелочь, как застревание наполненных водой рукавов на целые секунды - а при тушении это величина немалая, - задерживает оперативную атаку на возгорание. Мы сделали ограничитель, и теперь рукав четко идет посередине, не застревая по углам. Из таких мелочей и складывается общее усовершенствование техпроцессов.
Когда Николай Алексеевич рассказывает о научных разработках, идеях, реализованных рацпредложениях, увлекается так, что не может не увлечь и других. Вот и приглашенная молодежь не осталась равнодушной к теме и к герою встречи, ребята задавали ветерану самые разные вопросы.
- Я осваиваю профессию крановщика, мне интересно строительное дело. Но только сегодня я понял, насколько важно возводить сооружение таким образом, чтобы оно было помимо прочего и пожаро-, взрывоустойчивым, - рассуждает первокурсник Самарского машиностроительно- го колледжа Илья Крашенинников. - Я приехал в Самару из сельской местности и там слышал много раз, как в тридцатые годы у нас пытались взорвать большую каменную церковь, а она не поддалась. Вот так надо бы, в идеале, строить - делать все правильно и надежно, на века.
К такому подходу и призывает Николай Ильин, потому что ученый, рационализатор всегда хочет увидеть реальное, практическое применение своих идей.
Факт
Более 100 изобретений Николая Ильина описаны в специальной литературе. Многие из них применяются на практике.
Справка «СГ»
Среди наград Николая Ильина есть и международная - медаль имени Альфреда Нобеля, которой награждаются ученые и специалисты за вклад в развитие изобретательства.
Два дня назад молодежь встречалась с самарским изобретателем Николаем Ильиным - кандидатом технических наук, профессором кафедры водоснабжения и водоотведения АСИ СамГТУ.
Научный интерес на долгие годы
Профессиональный путь этого человека замечателен тем, что полвека он помимо прочих тем целенаправленно занимается термостойкостью конструкций, пожароустойчивостью зданий и сооружений. Тема по-настоящему горячая, очень важная.
- Я учился в Оренбургском филиале Куйбышевского политехнического института и, изучая историю застройки Оренбурга, обнаружил, что город горел несколько раз. Как, впрочем, и старая Самара. Это и подтолкнуло меня к выбору научной темы для исследований на многие годы. Как правильно возвести надежное во всех смыслах сооружение? Как оценить состояние конструкций здания после пожара? Как оптимальнее их усилить при восстановлении? Этими вопросами занимаюсь уже несколько десятилетий, - объясняет свой выбор Николай Ильин.
На счету самарского ученого такие изобретения, как «Способы выявления массовой скорости выгорания древесины в перекрытии здания», «Способы выявления параметров локального пожара», «Устройство для замены сжатого элемента каменной конструкции здания», «Способ оценки огнестойкости железобетонной балочной конструкции здания», «Способ определения огнестойкости кирпичных столбов с железобетонной обоймой» и многие другие.
- Все наши исследования доказывают: если здание сконструировано правильно, каркас его должен быть монолитом. При этом условии монолит останется и при пожаре, и при взрывном воздействии. Тогда здание легче будет восстановить, - поясняет изобретатель. - А если сооружение при том же пожаре разваливается, значит, там были серьезные ошибки в проектировании.
Диалог поколений
Во время встречи молодежь интересовалась, как работает придуманное Николаем Ильиным устройство для проверки глубины повреждений конструкций. Он доходчиво объяснял: устройство похоже на строительный пистолет, который стреляет в бетон дюбелем. По глубине вхождения дюбеля и оценивается степень повреждения бетона. Похожим способом, кстати, пользовались в войну, когда разрушения были огромны. Стреляли в «мертвый бетон» из боевого оружия, и специалисты принимали решение, подлежат ли конструкции восстановлению.
Одно из последних изобретательских предложений Николая Ильина - ограничитель перемещения рукава пожаротушения между маршами пожарной лестницы.
- Все изобретения рождаются из принципа «нужда заставляет», - отмечает новатор. - Вот и тут от пожарных не раз слышал, что такая мелочь, как застревание наполненных водой рукавов на целые секунды - а при тушении это величина немалая, - задерживает оперативную атаку на возгорание. Мы сделали ограничитель, и теперь рукав четко идет посередине, не застревая по углам. Из таких мелочей и складывается общее усовершенствование техпроцессов.
Когда Николай Алексеевич рассказывает о научных разработках, идеях, реализованных рацпредложениях, увлекается так, что не может не увлечь и других. Вот и приглашенная молодежь не осталась равнодушной к теме и к герою встречи, ребята задавали ветерану самые разные вопросы.
- Я осваиваю профессию крановщика, мне интересно строительное дело. Но только сегодня я понял, насколько важно возводить сооружение таким образом, чтобы оно было помимо прочего и пожаро-, взрывоустойчивым, - рассуждает первокурсник Самарского машиностроительно- го колледжа Илья Крашенинников. - Я приехал в Самару из сельской местности и там слышал много раз, как в тридцатые годы у нас пытались взорвать большую каменную церковь, а она не поддалась. Вот так надо бы, в идеале, строить - делать все правильно и надежно, на века.
К такому подходу и призывает Николай Ильин, потому что ученый, рационализатор всегда хочет увидеть реальное, практическое применение своих идей.
Факт
Более 100 изобретений Николая Ильина описаны в специальной литературе. Многие из них применяются на практике.
Справка «СГ»
Среди наград Николая Ильина есть и международная - медаль имени Альфреда Нобеля, которой награждаются ученые и специалисты за вклад в развитие изобретательства.
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