Самарский художественный музей отметит юбилей

Юбилейные празднования начнутся 9 февраля вернисажем выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея. В юбилейный год музей подготовил цикл выставок под общим названием «Грани ХХ века», раскрывающих многогранное искусство прошлого столетия. Затем будут показаны работы советского периода из фондов музея, в том числе и трактующие тему Октябрьской революции. Также состоятся юбилейные выставки известных самарских художников Станислава Федорова и Юрия Филиппова.Запланированы экспозиции из центральных музеев: Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», «РОСИЗО» - живописные «семейные ценности», Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - акварели Александра Волкова.В январе 2017 года пройдет выставка работ ярчайшего представителя русского авангарда Павла Филонова из собрания Государственного Русского музея.