Самарский художественный музей отметит сразу два масштабных праздника в следующем году
В 2017 году музей ожидает два юбилея: 120 лет коллекции и 80 лет со дня основания учреждения. В юбилейный год музей подготовил цикл выставок под общим названием «Грани ХХ века».
Как сообщает пресс-служба музея, юбилейные празднования начнутся 9 февраля с вернисажа выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея, где будет представлены разножанровые графические произведения, выполненные в разных техниках. В июне этот цикл продолжится выставкой периода «Оттепели». В годовщину революции музей покажет произведения художников живописцев, графиков, скульпторов, переосмысливавших тему революции на протяжении XX века.
Кроме того, в феврале откроется выставка графики Станислава Федорова, приуроченная к 80-летию художника, а в сентябре – Юрия Филиппова (к 90-летию мастера). Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», «РОСИЗО» - живописные «семейные ценности», Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - работы Александра Волкова.
В конце 2017 года пройдет выставка из Государственного Русского музея, где Самарский художественный музей покажет своим посетителям работы одного из ярчайших представителей русского авангарда - Павла Филонова.
Как сообщает пресс-служба музея, юбилейные празднования начнутся 9 февраля с вернисажа выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея, где будет представлены разножанровые графические произведения, выполненные в разных техниках. В июне этот цикл продолжится выставкой периода «Оттепели». В годовщину революции музей покажет произведения художников живописцев, графиков, скульпторов, переосмысливавших тему революции на протяжении XX века.
Кроме того, в феврале откроется выставка графики Станислава Федорова, приуроченная к 80-летию художника, а в сентябре – Юрия Филиппова (к 90-летию мастера). Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», «РОСИЗО» - живописные «семейные ценности», Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - работы Александра Волкова.
В конце 2017 года пройдет выставка из Государственного Русского музея, где Самарский художественный музей покажет своим посетителям работы одного из ярчайших представителей русского авангарда - Павла Филонова.
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