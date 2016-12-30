Самарский художественный музей отметит сразу два масштабных праздника в следующем году

Как сообщает пресс-служба музея, юбилейные празднования начнутся 9 февраля с вернисажа выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея, где будет представлены разножанровые графические произведения, выполненные в разных техниках. В июне этот цикл продолжится выставкой периода «Оттепели». В годовщину революции музей покажет произведения художников живописцев, графиков, скульпторов, переосмысливавших тему революции на протяжении XX века.Кроме того, в феврале откроется выставка графики Станислава Федорова, приуроченная к 80-летию художника, а в сентябре – Юрия Филиппова (к 90-летию мастера). Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», «РОСИЗО» - живописные «семейные ценности», Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - работы Александра Волкова.В конце 2017 года пройдет выставка из Государственного Русского музея, где Самарский художественный музей покажет своим посетителям работы одного из ярчайших представителей русского авангарда - Павла Филонова.