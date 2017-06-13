Самарский хор исполнит «Эх, Самара-городок!» на фестивале в Вологде

Волжский хор представит одну из своих ярких и колоритных программ «Эх, Самара-городок!». Зрители увидят задорные и лирические танцы, яркие костюмы, элементы театрализации, оригинальные исполнительские формы. В концерте будут представлены известные песни и танцы из репертуара коллектива: «Ивушка», «Сызранские чижовники», «Марусенька», «Барыня», танец ямщиков «Чернобровый-черноокий…», «Волжские припевки с пляской», колыбельные припевки «Баюшки, баю», «Ах, Самара-городок».Впервые эту программу увидели в ноябре 2015 года в Самаре. Позднее концерт прошел во многих городах Московской, Самарской, Кировской областях, Республики Крым и Республики Коми, и др.Фестиваль «Лето в Кремле» существует с 2002 года и стал неотъемлемой частью культурной жизни Вологды. Проект дает возможность зрителям встречаться с артистами, а творческим коллективам показать свои новые программы, или повторить те, которые уже знакомы и любимы публикой. Среди гостей, которых принимал фестиваль за годы своего существования, - исполнители мирового уровня.