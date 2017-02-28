Самарский губернатор встретился с первым замруководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко

Рабочая встреча состоялась вчера, 27 февраля, в Москве.



Стороны обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. В частности, говорили о ходе подготовки Самарской области к проведению матчей ЧМ-2018 по футболу, строительстве стадиона и необходимой инфраструктуры. Кроме того, затрагивались вопросы, связанные с развитием образования в регионе. По планам в ближайшие годы в области продолжится строительство новых школ, предполагается участие вузов в программах развития высшего образования.



Также на встрече обсудили работу по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления в регионе.



- Реализуя тезис Президента страны о том, чтобы каждый житель мог дотянуться до власти рукой, мы поставили задачу максимально приблизить ее к людям, разработать механизмы привлечения общественности к решению местных вопросов и проблем, - отметил губернатор.



Кроме всего прочего, Николай Меркушкин проинформировал Сергея Кириенко о ходе выполнения в губернии Указов Президента страны, связанных с заработной платой работников бюджетной сферы всех категорий, реализацией программ обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, переселением из ветхого и аварийного жилья.