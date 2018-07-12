Самарский гончар предлагает создать в городе «Дом ремесел»

Мастер по керамике Евгений Резниченко рассказал, как в регионе развивалось гончарное ремесло, зачем люди обучаются работе с глиной и почему с детьми заниматься легче, чем со взрослыми.



- Вы всегда жили в Самаре?



- Нет, я родился в деревне Усманка Борского района. Окончил училище, работал в колхозе. В Самару приехал уже в 24 года, когда предприятие развалилось и в деревне не стало работы. Я хотел продолжить образование и сразу поступил на заочное отделение училища культуры на специальность «педагог декоративно-прикладного творчества», а еще через год - на вечернее отделение аэрокосмического университета. Учился одновременно и там, и там, получил две специальности. Сейчас работаю на заводе «Прогресс». А еще обучаю студентов училища культуры гончарному искусству и веду в творческой студии мастер-классы для всех желающих. Завод дает мне возможность зарабатывать на хлеб с маслом, а керамика - иметь крылья за спиной, чтобы жизнь не казалась серой и скучной.



- Когда вы начали работать с глиной?



- Глину я люблю с детства. У нас в Борском был кружок, нас учили лепить руками. Можно было освоить и гончарный круг, но тогда не видел в этом необходимости. Желание работать на нем появилось уже в Самаре.



- Работа на гончарном круге - это следующий этап, более сложный?



- Если рассматривать вопрос с точки зрения истории, то сначала появилась лепная керамика, посуду делали вручную. Затем, когда сформировался рынок и нужно было поставить процесс на поток, появился гончарный круг. Причем изначально керамика была исключительно женским занятием, в отличие от ткачества и вышивания - этими ремеслами занимались мужчины. Если же говорить о наших современниках, то здесь закономерности нет - кто-то начинает с лепной керамики, кто-то переходит к ней, уже освоив гончарный круг.



- Сохранились ли в Самарской области традиции гончарного мастерства?



- В селе Покровка Борского района в досоветские времена был огромный гончарный промысел. Насчитывалось 39 печей для обжига, минимальный горн - 1,5 метра! Советская власть промысел уничтожила, но некоторые старики до сих пор хранят посуду, которую делали их родители, помнят секреты мастерства. Правда, сделать руками уже ничего не могут в силу возраста. Тем не менее в Самарской области действительно много уникальных мастеров.



- Сколько времени нужно, чтобы освоить азы керамики?



- Бывают единичные мастер-классы, на них люди приходят за эмоциями. Им показывают виды глины, основные приемы работы. Но для человека главное не освоить азы, а попробовать себя в чем-то новом. Тем же, кто хочет серьезно заниматься керамикой, нужно примерно десять занятий, чтобы поставить руки. За это время я могу научить тому, что умею. Развиваться ли в этом направлении дальше, человек решает сам.



- Любого человека можно научить керамике?



- Практически любого. Ко мне ходил заниматься один мужчина, у которого совершенно не развита моторика. За семь занятий мы практически не сдвинулись с места. А на восьмом он вдруг начал работать так, как люди после курса мастер-классов не работают. Для меня до сих пор загадка, что и в какой момент с ним произошло.



- С кем работать легче всего?



- С детьми. Потому что они не боятся ошибиться. Взрослые постоянно опасаются сделать что-то не так, и сначала приходится убирать этот комплекс. Еще легко работать с музыкантами и людьми, которые трудятся на компьютере, - у них хорошо развита моторика.



- Сегодня ремесленные мастер-классы весьма популярны. Как вы думаете, почему?



- Убежден, вещь ручной работы сохраняет положительную энергию изготовителя. Раньше от родителей к детям передавались самодельные предметы быта, сундуки, посуда, вышитые полотенца, подушки. Вместе с этим в семье сохранялись определенные традиции, укреплялась связь поколений. А сейчас по наследству мы передаем мебель из «Икеи»... Думаю, многие люди понимают ценность вещей, сделанных вручную, потому и растет интерес к подобным предметам.



- Планируете ли вы в дальнейшем расширять свою деятельность?



- Я мечтаю запустить «Самарский дом ремесел», в котором были бы представлены разные виды народных промыслов - керамика, ткачество, резьба по дереву. По моей задумке, там будут работать мастера и туда станут приходить дети, чтобы чему-то научиться. В «Доме ремесел» ребята смогут попробовать сделать что-то своими руками, потренироваться в разных техниках - не по расписанию, а когда появились желание и время. Также в центре можно было бы проводить мастер-классы для взрослых, традиционные народные праздники, выставки мастеров. Такой центр способствовал бы сохранению вымирающих ремесел Самарского края, знакомил бы жителей и гостей города с нашими исконными промыслами. Не знаю, удастся ли воплотить проект в жизнь. Как это часто бывает, все упирается в финансы.