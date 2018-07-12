Самарский гончар предлагает создать в городе «Дом ремесел»
Мастер по керамике Евгений Резниченко рассказал, как в регионе развивалось гончарное ремесло, зачем люди обучаются работе с глиной и почему с детьми заниматься легче, чем со взрослыми.
- Вы всегда жили в Самаре?
- Вы всегда жили в Самаре?
- Нет, я родился в деревне Усманка Борского района. Окончил училище, работал в колхозе. В Самару приехал уже в 24 года, когда предприятие развалилось и в деревне не стало работы. Я хотел продолжить образование и сразу поступил на заочное отделение училища культуры на специальность «педагог декоративно-прикладного творчества», а еще через год - на вечернее отделение аэрокосмического университета. Учился одновременно и там, и там, получил две специальности. Сейчас работаю на заводе «Прогресс». А еще обучаю студентов училища культуры гончарному искусству и веду в творческой студии мастер-классы для всех желающих. Завод дает мне возможность зарабатывать на хлеб с маслом, а керамика - иметь крылья за спиной, чтобы жизнь не казалась серой и скучной.
- Когда вы начали работать с глиной?
- Глину я люблю с детства. У нас в Борском был кружок, нас учили лепить руками. Можно было освоить и гончарный круг, но тогда не видел в этом необходимости. Желание работать на нем появилось уже в Самаре.
- Работа на гончарном круге - это следующий этап, более сложный?
- Если рассматривать вопрос с точки зрения истории, то сначала появилась лепная керамика, посуду делали вручную. Затем, когда сформировался рынок и нужно было поставить процесс на поток, появился гончарный круг. Причем изначально керамика была исключительно женским занятием, в отличие от ткачества и вышивания - этими ремеслами занимались мужчины. Если же говорить о наших современниках, то здесь закономерности нет - кто-то начинает с лепной керамики, кто-то переходит к ней, уже освоив гончарный круг.
- Сохранились ли в Самарской области традиции гончарного мастерства?
- В селе Покровка Борского района в досоветские времена был огромный гончарный промысел. Насчитывалось 39 печей для обжига, минимальный горн - 1,5 метра! Советская власть промысел уничтожила, но некоторые старики до сих пор хранят посуду, которую делали их родители, помнят секреты мастерства. Правда, сделать руками уже ничего не могут в силу возраста. Тем не менее в Самарской области действительно много уникальных мастеров.
- Сколько времени нужно, чтобы освоить азы керамики?
- Бывают единичные мастер-классы, на них люди приходят за эмоциями. Им показывают виды глины, основные приемы работы. Но для человека главное не освоить азы, а попробовать себя в чем-то новом. Тем же, кто хочет серьезно заниматься керамикой, нужно примерно десять занятий, чтобы поставить руки. За это время я могу научить тому, что умею. Развиваться ли в этом направлении дальше, человек решает сам.
- Любого человека можно научить керамике?
- Практически любого. Ко мне ходил заниматься один мужчина, у которого совершенно не развита моторика. За семь занятий мы практически не сдвинулись с места. А на восьмом он вдруг начал работать так, как люди после курса мастер-классов не работают. Для меня до сих пор загадка, что и в какой момент с ним произошло.
- С кем работать легче всего?
- С детьми. Потому что они не боятся ошибиться. Взрослые постоянно опасаются сделать что-то не так, и сначала приходится убирать этот комплекс. Еще легко работать с музыкантами и людьми, которые трудятся на компьютере, - у них хорошо развита моторика.
- Сегодня ремесленные мастер-классы весьма популярны. Как вы думаете, почему?
- Убежден, вещь ручной работы сохраняет положительную энергию изготовителя. Раньше от родителей к детям передавались самодельные предметы быта, сундуки, посуда, вышитые полотенца, подушки. Вместе с этим в семье сохранялись определенные традиции, укреплялась связь поколений. А сейчас по наследству мы передаем мебель из «Икеи»... Думаю, многие люди понимают ценность вещей, сделанных вручную, потому и растет интерес к подобным предметам.
- Планируете ли вы в дальнейшем расширять свою деятельность?
- Я мечтаю запустить «Самарский дом ремесел», в котором были бы представлены разные виды народных промыслов - керамика, ткачество, резьба по дереву. По моей задумке, там будут работать мастера и туда станут приходить дети, чтобы чему-то научиться. В «Доме ремесел» ребята смогут попробовать сделать что-то своими руками, потренироваться в разных техниках - не по расписанию, а когда появились желание и время. Также в центре можно было бы проводить мастер-классы для взрослых, традиционные народные праздники, выставки мастеров. Такой центр способствовал бы сохранению вымирающих ремесел Самарского края, знакомил бы жителей и гостей города с нашими исконными промыслами. Не знаю, удастся ли воплотить проект в жизнь. Как это часто бывает, все упирается в финансы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
12 июля 2018 , 16:07
Екатерина
Последнее из раздела Лента новостей
12 июля 2018
172
12 июля 2018
178
12 июля 2018
175
12 июля 2018
272
12 июля 2018
172
12 июля 2018
724
12 июля 2018
178
12 июля 2018 , 17:45
154
В субботу, 14 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16:00.
12 июля 2018 , 16:50
116
На сегодняшний день по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»...
12 июля 2018 , 13:38
178
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза...
12 июля 2018 , 13:21
175
Объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1861 году, находится на улице...
12 июля 2018 , 12:24
272
Причиной перекрытия стало строительство газопровода.
12 июля 2018 , 12:16
172
Открытие состоится в четверг, 12 июля, в 18.00 в Самарской публичной библиотеке.
12 июля 2018 , 11:26
724
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная...
12 июля 2018 , 11:12
178
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок...
12 июля 2018 , 11:01
224
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское...
12 июля 2018 , 10:51
288
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного возраста....
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14318
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12560
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8923
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8540
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7917
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1934
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
22 июня 2018
1007
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1485
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
909
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
13 июня 2018
556
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и...