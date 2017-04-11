Самарский фестиваль открыли столичные артисты

В Самаре проходит Весенний фестиваль оперного искусства. Он открылся 9 апреля оперой Дж. Россини «Севильский цирюльник» с участием солистов театра «Геликон-опера».



Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости - солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.



Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.



Программа фестиваля:



12 апреля в 18:30 (Малая сцена)



Опера В. Моцарта «Волшебная флейта»



Тамино – Антон Кузенок

Папагено – Георгий Цветков

Памина – Диля Шагеева

Царица ночи – Ирина Янцева

Зарастро – Андрей Антонов

Дирижер – Евгений Хохлов



16 апреля в 18:30



Пасхальный концерт



I отделение



Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник»

П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год»



II отделение



Опера П. Чайковского «Иоланта» (концертное исполнение)

Дирижер – Александр Анисимов



19 апреля в 18:30



Опера Дж. Верди «Травиата»



Виолетта – Светлана Москаленко (Михайловский театр)

Альфред Жермон – Богдан Волков (Большой театр)

Жорж Жермон – Василий Святкин

Дирижер – Евгений Хохлов



21 апреля в 18:30



Опера А. Бородина «Князь Игорь»



Игорь Святославович – Василий Святкин

Ярославна – Татьяна Ларина

Князь Галицкий – Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр)

Владимир Игоревич – Алексей Татаринцев (Новая Опера)

Кончак – Юрий Воробьев (Мариинский театр)

Кончаковна – Агунда Кулаева (Большой театр)

Дирижер – Евгений Хохлов



Закрытие фестиваля – 23 апреля в 18:30



Гала-концерт



Дирижер – Александр Анисимов



Комментарии:



Константин Бржинский, солист театра «Геликон-опера»:



- Всегда с удовольствием приезжаю в Самару. Большое удовольствие работать с труппой вашего театра. «Севильский цирюльник» - постановка, заслуживающая внимания не только самарского зрителя. Если театр вывезет ее в любой город мира, она станет событием. Немного волнуюсь - я еще никогда не открывал фестиваль «Севильским цирюльником».



Фигаро - это делец, который помогает людям. Жонглируя всяческими уловками, он пытается помочь графу Альмавива. Фигаро - аферист. Я считаю, что благополучное завершение в финале - это счастливое стечение обстоятельств. Он счастливчик, везунчик и верит, что у него все получится. Большую роль играет тема и денег и наживы. Но в то же время это история любви.



Дмитрий Скориков, солист театра «Геликон-опера»:



- Я благодарен Самарскому театру оперы и балета, что мне доверили открывать Весенний оперный фестиваль. Мне вдвойне приятнее это сделать в одной из моих самых любимых ролей - в роли доктора Бартоло. Я люблю комедии положений, где большая роль отводится задорному юмору, где ставится задача - и рассмешить, и не переборщить.



Организация подобного рода фестивалей очень важна. Когда классика звучит на сценах разных театров страны, это полезно для всех без исключения. Это самое прекрасное начинание, которое только может быть для нашей культуры.