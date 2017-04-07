Самарский фехтовальщик стал двукратным победителем первенства мира

В турнире рапиристов среди кадетов за медали боролись 119 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер - Элина Орлова) в финале победил россиянина Владислава Мыльникова — 15:8. Вторую золотую медаль он завоевал в миксте в составе сборной России (Адэлина Бикбулатова, Кирилл Бородачёв, Анна Кудряева, Прохор Свитич, Айзанат Муртазаева, Рафаэль Загитов, Игорь Коровин).В финале россияне обыграли сборную Канады.