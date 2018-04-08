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Самарский декоратор Эльвира Новикова создала фотостудию в стиле винтаж

Дело будущего

Еще два года назад Эльвира Новикова работала риелтором, этой работе она посвятила 16 лет. И знать не знала, что после рождения третьего ребенка судьба готовит ей крутой поворот.

- Я уже во время декрета поняла, что не хочу возвращаться к прежней работе. Занималась этим так долго, что перестала получать удовольствие, - рассказывает Эльвира. - Как-то с младшей дочерью мы купили книжку про профессии будущего. Ни юрисконсультов, ни риелторов там не было. Зато были декораторы. А мне всегда нравилось оформлять интерьер, но сделать это профессией мне раньше и в голову не приходило.

Чтобы лучше узнать, чем занимается декоратор, Эльвира окунулась в интернет и изучила тему. Потом - обучение в режиме онлайн, поездки в Казань и в Санкт-Петербург, на всероссийскую конференцию декораторов. А потом решила создать свою фотостудию.

- Как-то листала в Инстаграм ленту и наткнулась на краснодарскую студию в стиле винтаж. И влюбилась в этот стиль, - говорит Эльвира. - В Самаре я ничего подобного не видела. И постепенно у меня сложился образ того пространства, которое хочу сама создать. Я еще точно не знала, что это будет, в каком формате, как, какого цвета… Но идея уже родилась.

Всего за два месяца, абсолютно с нуля, никогда раньше не занимаясь оформлением подобных интерьеров, Эльвира придумала и создала свою фотостудию.

Магия старины

Для начала Эльвира нашла светлое помещение с высокими потолками, взяла его в аренду и принялась за дело. В ремонте помог муж Вадим, который вместе со своей бригадой выложил кирпичную стену и камин. Все остальное делала сама: шпаклевала, красила, клеила, состаривала...

- В оформлении я руководствуюсь только своим вкусом и интуицией, - поясняет она. - А различные техники декорирования ищу в интернете или изобретаю сама. Все что делаю - это импровизация, идущая от сердца.

























«Эльвуд» не похож на обычную фотостудию. Переступив порог, оказываешься в другом времени и пространстве. Это очень уютная комната, в какой могла жить романтично настроенная барышня в конце XIX - начале XX века. Здесь много интересных, настоящих старинных вещей, разглядывать которые можно часами: комоды, буфеты, старинные столики, саквояж, книги и журналы 1917 года.

Вещи с историей гармонично уживаются с современными, и в этом нет никакого противоречия. Вот, например, старинная фотография. Причем снимок - настоящее ретро, а рама - пластиковая. Но так искусно состаренная хозяйкой, что диссонанса нет.

А старые аптекарские пузырьки Новикова задекорировала при помощи декупажа, аэрозоля и кофе. А в качестве крышек придумала использовать… обычные мебельные ручки. Изобрела она также и свою собственную технику отливки лепного декора. Но даже знание всей творческой кухни не разрушает магии интерьера. Наоборот, понимая, сколько труда и любви вложено в это дело, восхищаешься результатом все больше и больше.

- Мне очень важно было создать жилое пространство, эффект присутствия, - рассказывает Эльвира. - Я представила, что это комната, в которой живет реальная девушка: вот здесь лежат ее туфельки, здесь платье, какие-то вещички. Многие, кто приходит сюда фотографироваться, говорят: мы бы тут жили! Это потому, что пространство получилось живым.

























Проект «Преображение»

Эльвира может часами рассказывать о том, как появились в студии те или иные предметы обстановки. Мебель приобретается чаще всего на «Авито», и чаще всего не в Самаре, а в области. У многих вещей - удивительная судьба.

- Я никак не могла найти нужный антикварный столик. И уже смирилась с тем, что придется делать стилизацию, - вспоминает Эльвира. - Но в последний момент увидела в интернете фотографию: нерезкую, на фоне каких-то железных дверей… Было сложно вообще понять, что это такое. Позвонила хозяйке, она сказала, что столик принадлежал еще ее бабушке. И я поняла, что именно эта вещь мне нужна. Купила столик, не торгуясь: очень тяжело приобретать вещи, которые хранятся поколениями и потом по каким-то причинам их продают. На столике я обнаружила штамп фабрики - 1917 год…

Продуктивной была поездка в Сызрань, в поселок, в котором жили шахтеры. Из него переселяли жителей в новые дома. Люди оставляли дома с мебелью или продавали ее недорого.

- Оттуда мы привезли антикварный комод и ажурные ножки от немецкой швейной машинки «Зингер». Из них мы смастерили туалетный столик, - говорит Эльвира. - Настоящее раздолье для меня - блошиные рынки Москвы, там я покупаю многие интересные вещи: канделябры, подсвечники, старые книги.

Чем больше Новикова увлекается коллекционированием, тем глубже вникает в историю вещей, в историю эпохи.

- Я пытаюсь выдерживать стилистику конца XIX - начала XX века. Но понимаю, что иногда появляются вещи, не совсем соответствующие эпохе, зато подходящие моему интерьеру. И я их беру: люстру в «Кастораме» или вот эти кресла ульяновской фабрики. Но, например, в старинные рамы я вставляю только старые зеркала, чтобы не нарушить философию вещи.

У Эльвиры еще много задумок. Купить граммофон, поставить винтажную ванну. А еще в планах - проводить мастер-классы по декорированию в стиле винтаж для всех желающих.

- Создавать красоту - это здорово, - говорит она. - Еще я уверена, что быть счастливым нужно здесь и сейчас. Заниматься нужно тем, что нравится. Тогда все получится.



Дата: 8 апреля 2018 , 10:16
151
Автор текста: Екатерина Елизарова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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