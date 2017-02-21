Самарский батутист выиграл первый этап Кубка мира-2017
В Баку завершился первый этап Кубка мира-2017 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Сборная России завоевала шесть медалей, в том числе четыре золотые и две серебряных.
В индивидуальных прыжках на батуте у женщин высшую и вторую ступени пьедестала заняли Сусана Кочесок и Яна Павлова. У мужчин победителем стал воспитанник Самарского центра спортивной подготовки Михаил Мельник. Второй самарский батутист Андрей Юдин не пробился в финальную часть. В синхронных прыжках Мельник и Олег Селютин из Таганрога завоевали серебряные награды.
1-й этап Кубка мира нынешнего года стал первым международным турниром, проходившим по новым правилам, принятым на 2017-2020 годы. До чемпионата мира, который пройдет в ноябре, запланировано всего три этапа Кубка мира - в Азербайджане, Белоруссии и Португалии. Наши спортсмены выступят на всех трех этапах. Второй этап Кубка пройдет с 16 по 20 августа в Белоруссии.
Напомним, что на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские батутисты остались без медалей. Лучший результат на Играх показал серебряный призер Игр-2012 в Лондоне Дмитрий Ушаков, занявший пятое место, чемпион мира-2015 самарец Андрей Юдин был восьмым. Все российские участники Олимпиады-2016 приняли решение пойти на новый олимпийский цикл.
В индивидуальных прыжках на батуте у женщин высшую и вторую ступени пьедестала заняли Сусана Кочесок и Яна Павлова. У мужчин победителем стал воспитанник Самарского центра спортивной подготовки Михаил Мельник. Второй самарский батутист Андрей Юдин не пробился в финальную часть. В синхронных прыжках Мельник и Олег Селютин из Таганрога завоевали серебряные награды.
1-й этап Кубка мира нынешнего года стал первым международным турниром, проходившим по новым правилам, принятым на 2017-2020 годы. До чемпионата мира, который пройдет в ноябре, запланировано всего три этапа Кубка мира - в Азербайджане, Белоруссии и Португалии. Наши спортсмены выступят на всех трех этапах. Второй этап Кубка пройдет с 16 по 20 августа в Белоруссии.
Напомним, что на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские батутисты остались без медалей. Лучший результат на Играх показал серебряный призер Игр-2012 в Лондоне Дмитрий Ушаков, занявший пятое место, чемпион мира-2015 самарец Андрей Юдин был восьмым. Все российские участники Олимпиады-2016 приняли решение пойти на новый олимпийский цикл.
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