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Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing

На нем прилетели более 400 болельщиков.

В четверг, 28 июня, в Самаре пройдет матч между Колумбией и Сенегалом. Из Южной Америки на него приехали около 20 тысяч человек. Несколько сотен прилетели на широкофюзеляжном самолете Boeing, который впервые приземлился в Курумоче.  Борт может принять 21 пассажира в бизнес-класса и 436 – в экономе. Самый большой в истории Курумоча самолет встретили в лучших авиационных традициях – водной аркой на полосе аэропорта. 
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Дата: 28 июня 2018 , 15:55
3500
Автор фото: Владимир Пермяков
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