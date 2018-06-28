Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing

На нем прилетели более 400 болельщиков.



В четверг, 28 июня, в Самаре пройдет матч между Колумбией и Сенегалом. Из Южной Америки на него приехали около 20 тысяч человек. Несколько сотен прилетели на широкофюзеляжном самолете Boeing, который впервые приземлился в Курумоче. Борт может принять 21 пассажира в бизнес-класса и 436 – в экономе. Самый большой в истории Курумоча самолет встретили в лучших авиационных традициях – водной аркой на полосе аэропорта.