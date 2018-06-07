Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER

Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, в Самару прибудут самолеты таких авиакомпаний, как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure. Дополнительно к сезонному расписанию аэропорт обслужит около 300 рейсов. Также в самарском аэропорту впервые примут широкофюзеляжный Boeing 777-300ER. На нем прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов Курумоч получил в мае этого года.