Самарский «Вагон знаний» признан одним из лучших проектов России

Проект реализовали в 2017 году правительство Самарской области совместно с Куйбышевской железной дорогой и Федеральной пассажирской компанией.



Во время Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи 15 и 16 февраля, наша область получила награду за туристский образовательный проект «Вагон знаний». На поездах школьники отправлялись на экскурсию в соседние регионы - Ульяновск, Пензу, Уфу, Казань. Также в пути для ребят организовывали интерактивную программу. В прошлом году в проекте «Вагон знаний» приняли участие 7357 человек.



- Мы планируем расширять географию, организовывать такие поездки для детей из детских домов. Также мы планируем задействовать в проекте людей старшего поколения. И это может быть уже не «Вагон знаний», а «Вагон здоровья», - сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.