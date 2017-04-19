Самарский ЦСК ВВС из дворца спорта переедет в ФОК «Маяк»

В связи с этим в данный момент решается, где будет базироваться хоккейный клуб ЦСК ВВС. Как рассказал sgpress.ru президент хоккейного клуба Михаил Ничепуренко, команда будет базироваться в физкультурно-оздоровительном комплексе «Маяк».- 31 мая прекращается договор аренды в дворце спорта ЦСК ВВС, поэтому до этого времени мы должны переехать. Конкретная дата пока неизвестна. Сейчас решается вопрос аренды помещения в ФОКе «Маяк», который находится вблизи станции метро Юнгородок. Спортивный комплекс имеет ледовую площадку, на которой можно проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию. Хоккейный клуб, скорее всего, будет базироваться там, - сообщил Михаил Ничепуренко.Официальные игры в новом сезоне ХК ЦСК ВВС будет проводить на арене ледового дворца «Кристалл», расположенного в поселке Мехзавод.