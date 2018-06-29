Самарский «Прогресс» возглавил заслуженный конструктор РФ

Решением совета директоров РКЦ «Прогресса» Дмитрий Баранов стал временно исполняющим обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс».

С 1993 по 2005 год Дмитрий Баранов работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором на «Прогрессе». С 2005 года он занимал руководящие должности на предприятии: от заместителя генерального директора до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. С 2005 по 2011 год возглавлял программу «Союз» в Гвианском космическом центре». Кроме того, Дмитрий Баранов является заслуженным конструктором Российской Федерации.