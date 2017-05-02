Самарский «Пассажиравтотранс» требует с лизинговой компании 100 миллионов рублей за непоставленные автобусы

В течение 2014-2016 годов МЛК предоставила мэрии на условиях лизинга 82 автобуса ЛиАЗ, 20 низкопольных троллейбусов и трамваев и 43 автобуса с двигателями, работающими на природном газе. Лизинг - это сдача объектов долгосрочного пользования (автомобилей, зданий, оборудования, самолетов и т. д.) в аренду на определенный (или бессрочный) период за финансовую компенсацию.

При этом МЛК существенно нарушила условия контракта и сроки поставки транспорта. Согласно договору, автобусы, трамваи и троллейбусы должны были поступить в парк в конце февраля 2016 года, однако сроки были сорваны, просрочка по отдельным видам техники достигла четырех месяцев. Теперь, как видно, МП «Пассажиравтотранс» добивается взыскания убытков с компании за нарушение условий контракта.