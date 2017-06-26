Самарских полицейских обучат английскому весной 2018 года
Краткосрочные курсы будут проходить на базе пяти школ. Сотрудников правоохранительных органов таким образом подготовят к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Осенью 2017 года самарские учителя английского языка пройдут переобучение для того, чтобы вести такие курсы. По словам руководителя самарского департамента образования Лилии Галузиной, школьные и вузовские учебные программы не рассчитаны на краткосрочное обучение.
- Курсы проводят для того, чтобы человек мог овладеть основами английского языка необходимыми для простого общения. Здесь не нужны знания грамматики, упор идет на лексику. По этой причине необходимо провести переподготовку учителей. Занятия для них начнутся осенью этого года, а весной следующего начнутся курсы для полицейских. Их проведут на базе пяти самарских школ. Это гимназии №№ 1, 3, 11, школы №№ 41, 120, - пояснила Лилия Галузина.
Также, по ее словам, языковые курсы будут проходить 11-классники, которые станут волонтерами во время Чемпионата мира по футболу. Подучить английский смогут и родители школьников, для которых такие занятия с 1 сентября организуют в школах на родительских собраниях, во время различных интерактивов.
Добавим, что курсы английского языка будут организовывать и в самарских вузах: в Самарском техническом университете и в Самарском университете имени Королева. Здесь будут обучаться как волонтеры, так и работники общественного транспорта. К слову, к маршрутам первой категории, которые и будут в основном перевозить гостей города, относятся 24 маршрута общественного транспорта. Планируется сделать упор на обучение водителей и кондукторов, работающих на этих направлениях.
Курсы английского будут организованы во внерабочее время.
Осенью 2017 года самарские учителя английского языка пройдут переобучение для того, чтобы вести такие курсы. По словам руководителя самарского департамента образования Лилии Галузиной, школьные и вузовские учебные программы не рассчитаны на краткосрочное обучение.
- Курсы проводят для того, чтобы человек мог овладеть основами английского языка необходимыми для простого общения. Здесь не нужны знания грамматики, упор идет на лексику. По этой причине необходимо провести переподготовку учителей. Занятия для них начнутся осенью этого года, а весной следующего начнутся курсы для полицейских. Их проведут на базе пяти самарских школ. Это гимназии №№ 1, 3, 11, школы №№ 41, 120, - пояснила Лилия Галузина.
Также, по ее словам, языковые курсы будут проходить 11-классники, которые станут волонтерами во время Чемпионата мира по футболу. Подучить английский смогут и родители школьников, для которых такие занятия с 1 сентября организуют в школах на родительских собраниях, во время различных интерактивов.
Добавим, что курсы английского языка будут организовывать и в самарских вузах: в Самарском техническом университете и в Самарском университете имени Королева. Здесь будут обучаться как волонтеры, так и работники общественного транспорта. К слову, к маршрутам первой категории, которые и будут в основном перевозить гостей города, относятся 24 маршрута общественного транспорта. Планируется сделать упор на обучение водителей и кондукторов, работающих на этих направлениях.
Курсы английского будут организованы во внерабочее время.
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