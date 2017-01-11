Самарские пенсионеры получат в январе дополнительные 5000 рублей
В январе наступившего года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры Самары и области получат единовременную выплату в размере 5000 рублей.
Как поясняют сотрудники Пенсионного фонда Самарской области, деньги будут выдаваться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Таких в нашем регионе 992 570 человек.
Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле. Обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не надо. Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка единовременной выплаты для людей, которые получают пенсию через Почту России, будет проходить по особому графику. Почтальоны принесут деньги вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Те, кому доставляют пенсию до 13 числа каждого месяца, получат сначала пенсию (отдельно), а затем единовременную выплату в размере 5000 рублей. С 25 по 28 января - повторная доставка невыплаченных денег.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января. Либо почтальон доставит выплату в феврале вместе с пенсией за февраль.
Как поясняют сотрудники Пенсионного фонда Самарской области, деньги будут выдаваться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Таких в нашем регионе 992 570 человек.
Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле. Обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не надо. Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка единовременной выплаты для людей, которые получают пенсию через Почту России, будет проходить по особому графику. Почтальоны принесут деньги вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Те, кому доставляют пенсию до 13 числа каждого месяца, получат сначала пенсию (отдельно), а затем единовременную выплату в размере 5000 рублей. С 25 по 28 января - повторная доставка невыплаченных денег.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января. Либо почтальон доставит выплату в феврале вместе с пенсией за февраль.
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