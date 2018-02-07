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Главная/Лента новостей/

Самарских осужденных обучают производству пшенки, гороха и муки

Всего открыто обучение по пяти новым специальностям.

Это аппаратчик крупяного производства, аппаратчик мукомольного производства, рабочий зеленого строительства, раскройщик-вырубщик тканей и приемщик заказов.

По данным пресс-службы ГУФСИН, новые рабочие профессии востребованы производствами исправительных учреждений. Так, в ИК-16 готовят перловую, ячневую, пшенную и пшеничную крупы, горох, а в ИК-5 и ИК-10 - пшеничную и ржаную муку.

Всего в колониях региона осужденные бесплатно могут получить одну из 27 рабочих специальностей. 
Дата: 7 февраля 2018 , 16:01
191
Автор текста: Ксения Кармазина
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