Самарских осужденных обучают производству пшенки, гороха и муки

Это аппаратчик крупяного производства, аппаратчик мукомольного производства, рабочий зеленого строительства, раскройщик-вырубщик тканей и приемщик заказов.По данным пресс-службы ГУФСИН, новые рабочие профессии востребованы производствами исправительных учреждений. Так, в ИК-16 готовят перловую, ячневую, пшенную и пшеничную крупы, горох, а в ИК-5 и ИК-10 - пшеничную и ржаную муку.Всего в колониях региона осужденные бесплатно могут получить одну из 27 рабочих специальностей.