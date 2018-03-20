Самарские зрители увидели сценическую версию романа Людмилы Улицкой
Мерный звук метронома, наполняющий тишину зрительного зала, только несведущим людям может показаться нейтральным. Каждый, кто хоть немного знаком с историей Великой Отечественной войны, знает, что это ритм жизни блокадного Ленинграда, символ одного из самых страшных периодов нашей страны.
Метроном стал звучать в городе, когда радио перестало работать…
Но вот он замолкает, и двери (на сцене их шесть штук - они заполняют почти все пространство) сотрясаются от громкого и настойчивого стука. Так в коммунальную квартиру приходит главная новость ХХ века - Победа! Именно о послевоенной жизни рассказывает спектакль Рязанского театра для детей и молодежи «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному произведению Людмилы Улицкой. Постановка была показана на сцене самарского театра «Камерная сцена» в рамках гастрольного тура.
Координатой отсчета новой счастливой жизни здесь становится календарь с пузатой девяткой, украсивший каждую из дверей коммуналки. Единолично выстроенная концепция спектакля - режиссер-постановщик из Санкт- Петербурга Наталия Лапина является автором и сценического текста, и «картинки» - стройная и гармоничная. Истории плавно перетекают одна в другую: не имеют сюжетных связок, но выглядят как единое целое. Работа режиссера интересна еще и тем, что постановку пришлось «собирать» из 180 писем, составляющих текст романа Людмилы Улицкой.
Артисты виртуозно меняют образы, преображаясь, но оставаясь узнаваемыми. В актерской игре нет надрыва и пафоса. Да, они рассказывают очень личные кусочки биографий своих героев, но эти события произошли уже много лет назад. Взгляд в прошлое вкупе с тонким юмором помогает идеально выдержать градус легкости и отстраненности. Именно такой подход позволяет зрителям воспринять все истории тяжелой послевоенной жизни, даже те, в которых встречаются леденящие душу подробности.
Наглядное свидетельство подлинности происходящего - реквизит. Старые вещи, которые мы выбрасываем без лишних раздумий, нашли себе место в спектакле. На сцене нет ни одного фальшивого штриха - стоптанные тапочки, растянутые гамаши, потрепанный мяч, засаленная от частых детских объятий игрушечная собачка, побитая молью шуба… И, конечно, швейная машинка, которая была в каждой советской квартире как памятник мастерству наших бабушек, способных с ее помощью одеть всю семью.
Важный символ спектакля - подкова, найденная мальчиком 9 мая на дороге, заботливо обернутая серебристой бумагой и подвешенная на видном месте. Это начало отсчета новой жизни. Жизни, полной счастья. Ведь счастье - это отсутствие несчастья. И главное - «чтобы не было войны».
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи сыграл на сцене самарского театра «Камерная сцена» три спектакля: «Царевна-лягушка» «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному роману Людмилы Улицкой и «Провинциальный романс» по рассказу Чехова «Ионыч».
Комментарии
Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики профильного городского департамента: - Рязанский театр для детей и молодежи впервые в Самаре. Здорово, что традиции гастролей, которые на какое-то время были нарушены, возобновляются. Они проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Это замечательно, что у юных зрителей есть возможность видеть лучшее, что могут представить театры России.
Марина Есенина, художественный руководитель рязанского театра для детей и молодежи:
- «Детство 45-53: а завтра будет счастье» затрагивает темы, существующие на генетическом уровне, связанные с глубинными вещами. Это то, что пережили наши бабушки и дедушки. Спектакль был сыгран на многих площадках России, теперь мы рады представить его самарским зрителям.
Справка «СГ»
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи сыграл на сцене самарского театра «Камерная сцена» три спектакля: «Царевна-лягушка» «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному роману Людмилы Улицкой и «Провинциальный романс» по рассказу Чехова «Ионыч».
Метроном стал звучать в городе, когда радио перестало работать…
Но вот он замолкает, и двери (на сцене их шесть штук - они заполняют почти все пространство) сотрясаются от громкого и настойчивого стука. Так в коммунальную квартиру приходит главная новость ХХ века - Победа! Именно о послевоенной жизни рассказывает спектакль Рязанского театра для детей и молодежи «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному произведению Людмилы Улицкой. Постановка была показана на сцене самарского театра «Камерная сцена» в рамках гастрольного тура.
Координатой отсчета новой счастливой жизни здесь становится календарь с пузатой девяткой, украсивший каждую из дверей коммуналки. Единолично выстроенная концепция спектакля - режиссер-постановщик из Санкт- Петербурга Наталия Лапина является автором и сценического текста, и «картинки» - стройная и гармоничная. Истории плавно перетекают одна в другую: не имеют сюжетных связок, но выглядят как единое целое. Работа режиссера интересна еще и тем, что постановку пришлось «собирать» из 180 писем, составляющих текст романа Людмилы Улицкой.
Артисты виртуозно меняют образы, преображаясь, но оставаясь узнаваемыми. В актерской игре нет надрыва и пафоса. Да, они рассказывают очень личные кусочки биографий своих героев, но эти события произошли уже много лет назад. Взгляд в прошлое вкупе с тонким юмором помогает идеально выдержать градус легкости и отстраненности. Именно такой подход позволяет зрителям воспринять все истории тяжелой послевоенной жизни, даже те, в которых встречаются леденящие душу подробности.
Наглядное свидетельство подлинности происходящего - реквизит. Старые вещи, которые мы выбрасываем без лишних раздумий, нашли себе место в спектакле. На сцене нет ни одного фальшивого штриха - стоптанные тапочки, растянутые гамаши, потрепанный мяч, засаленная от частых детских объятий игрушечная собачка, побитая молью шуба… И, конечно, швейная машинка, которая была в каждой советской квартире как памятник мастерству наших бабушек, способных с ее помощью одеть всю семью.
Важный символ спектакля - подкова, найденная мальчиком 9 мая на дороге, заботливо обернутая серебристой бумагой и подвешенная на видном месте. Это начало отсчета новой жизни. Жизни, полной счастья. Ведь счастье - это отсутствие несчастья. И главное - «чтобы не было войны».
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи сыграл на сцене самарского театра «Камерная сцена» три спектакля: «Царевна-лягушка» «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному роману Людмилы Улицкой и «Провинциальный романс» по рассказу Чехова «Ионыч».
Комментарии
Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики профильного городского департамента: - Рязанский театр для детей и молодежи впервые в Самаре. Здорово, что традиции гастролей, которые на какое-то время были нарушены, возобновляются. Они проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Это замечательно, что у юных зрителей есть возможность видеть лучшее, что могут представить театры России.
Марина Есенина, художественный руководитель рязанского театра для детей и молодежи:
- «Детство 45-53: а завтра будет счастье» затрагивает темы, существующие на генетическом уровне, связанные с глубинными вещами. Это то, что пережили наши бабушки и дедушки. Спектакль был сыгран на многих площадках России, теперь мы рады представить его самарским зрителям.
Справка «СГ»
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи сыграл на сцене самарского театра «Камерная сцена» три спектакля: «Царевна-лягушка» «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по одноименному роману Людмилы Улицкой и «Провинциальный романс» по рассказу Чехова «Ионыч».
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