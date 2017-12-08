Самарские выпускники написали итоговые сочинения на темы равнодушия и конфликта поколений

По сообщению пресс-службы регионального минобра, в этом году для сочинений были выбраны пять тем: «Могут ли быть оправдания у измены?», «Когда равнодушие бывает показным?», «Согласны ли вы с утверждением Б.Л. Пастернака: «Надо ставить себе задачи выше своих сил»?», «Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?», «Конфликт поколений как общественная проблема».К проверке допустят работы объемом не менее 250 слов, соответствующие требованию «Самостоятельность написания итогового сочинения». Сочинение будет оценено экспертами по пяти критериям (соответствие теме, аргументация (привлечение литературного материала), композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность) по системе «зачёт»/ «незачёт». Получив «незачёт», можно переписать итоговое сочинение (изложение) в дополнительный сроки - 7 февраля и 16 мая 2018 года.