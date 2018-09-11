Самарские волонтеры следят за ходом выборов в режиме онлайн

Голосования идут на 1783 избирательных участках. Из них 450 участков находятся в Самаре, еще 1333 - в районах Самарской области. Кроме того, на территории губернии образованы 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей.Следить за соблюдением избирательного законодательства, помимо общественных наблюдателей, будут и волонтеры. Из 50 претендентов выбрали и обучили 30 человек, которые работают в две смены по 15 человек. Их задача - следить за ходом выборов по видеокамерам и оперативно сообщать о спорных моментах.Кроме того, на сайте избирательной комиссии Самарской области организована онлайн трансляция с избирательных участков.