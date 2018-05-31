Самарские волонтеры помогают искать хозяев бездомных животных
2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. «Самарская газета» продолжает рассказывать о людях, которые независимо от личных обстоятельств готовы тратить свое время, силы и средства на помощь другим. Коренных самарцев и волонтеров из других стран, студентов, бизнесменов, пенсионеров, молодых мам объединяет одно: все они живут по принципу «кто, если не мы».
О том, что в Самаре не хватает приютов для животных, сегодня говорят и пишут немало. Но не все знают, что оказавшихся на улице четвероногих спасают не только сотрудники приютов. В нашем городе действует общественная организация волонтеров-зоозащитников. Называется она «ЛиС» - «Любовь и Сострадание: помощь бездомным животным».
У людей, объединенных делом спасения животных, нет волонтерских книжек. Они не числятся ни в каких списках, не собираются на многочасовые собрания и не рапортуют о своих достижениях. Без всяких громких фраз они приходят на помощь друг другу, когда это необходимо, а самое главное - помогают оставшимся без крова животным. Не за деньги и не за славу, а просто потому, что не могут иначе.
Обыкновенная история
- Раньше я понятия не имела ни о каких зоозащитниках, - рассказывает волонтер-зоозащитник Наталья Шуляк. - Просто подкармливала бездомных животных в своем районе. Около трех лет назад мне попалась кошечка, явно выброшенная совсем недавно. Это всегда видно, поскольку рожденные на улице и адаптированные к ее условиям животные ведут себя иначе, чем бывшие домашние. Забрать ее к себе в квартиру не получилось - мои животные ее не приняли. Я была в панике и искала помощи везде, где только можно. Одна знакомая рассказала о существовании приютов и тесно сотрудничающей с ними группе «ЛиС». Организовала встречу с замечательной девушкой Катей. Именно она научила меня, что нужно делать в таких ситуациях, мы вместе нашли зверушке новый дом. А самое главное, я узнала, что таких людей, как я, много, что есть группа, где они общаются, помогают друг другу.
Истории большинства зоозащитников начинаются примерно одинаково. Увидел человек на улице брошенное животное, стал выяснять, как помочь бедолаге. Приюты переполнены, и не существует какой-либо организации, которая бы забрала кошку или собаку и занялась ее судьбой. Поиск решения проблемы в интернете или среди знакомых достаточно быстро приводит в группу «ЛиС». А там уже опытные зоозащитники объясняют, что и как нужно делать. Прежде всего постараться забрать животное с улицы, обработать от блох и глистов, показать ветеринару. Затем социализировать, приучить к лотку или выгулу, непременно стерилизовать и только после этого искать хозяев. Чаще всего через те же самые соцсети. Иногда забрать животное с улицы не получается. Квартиры зооволонтеров не резиновые, хоть в некоторых из них порой и умещается до десятка, а то и двух десятков хвостатых. На этот случай существуют передержки, где за определенную плату можно оставить животное на время поиска нового дома. Как скоро он найдется, прогнозировать сложно. Иногда на это уходит несколько часов. Чаще - несколько месяцев.
Все это требует немалых средств, которых у людей зачастую нет. На помощь приходит опять же группа «ЛиС». На страничке группы «ВКонтакте» объявляется экстренный сбор средств, а дальше - с миру по нитке. Кроме того, при «ЛиС» создан фонд экстренной помощи в стерилизации и лечении бездомных животных, куда каждый гражданин может сделать пожертвование.
Забрать с улицы
Конечно, взаимная помощь зоозащитников не сводится только лишь к финансовой и информационной поддержке. Проблемы, которые приходится решать сообща, бывают разными. Например, необходимо свозить питомца в ветклинику или доставить в новый дом, требуется машина. Иногда нужна помощь в поимке животного или в его розыске. Был случай, когда ушедшего из дома и заблудившегося слепого пса в течение нескольких недель всем миром разыскивали по оврагам и перелескам. Также сообща ищут хозяев «потеряшек» - если на улице явно домашняя собака или кошка, объявления расклеиваются по всем близлежащим районам.
В группе «ЛиС» можно получить практически любую информацию. Здесь создана единая база данных «Животные - доноры крови», опубликованы сведения о ветклиниках и аптеках для животных, о передержках, есть образец заявления в полицию о жестоком обращении с животными.
- В группе «ЛиС» я, например, узнала, что животное можно простерилизовать по государственной программе, - говорит волонтер-зоозащитник Маргарита. - Это очень большое подспорье. Ведь стерилизация стоит от 700 рублей до трех тысяч, а у каждого из нас на кураторстве не по одному животному, которых нужно лечить, кормить, содержать.
Маргарита рассказала, что также через группу «ЛиС» познакомилась с Натальей Шуляк и другими волонтерами, живущими по соседству.
- Весь наш город условно поделен на территории, за каждой закреплены несколько волонтеров, - пояснила Маргарита. - Так нам проще курировать животных, которых пока не удалось забрать с улицы.
Оказать зоозащитникам посильную помощь может любой неравнодушный человек - транспортом, ветпрепаратами, финансами, рассказом о животных, ищущих дом, участием в поисках пропавшего четвероногого.
Всем миром
- Раньше я была уверена, что приюты создают при поддержке государства, - рассказывает Наталья Шуляк. - И что если я нашла щенка или котенка, то кто-то должен приехать и забрать его. А потом выяснилось, что это вовсе не так. И это самое большое заблуждение, с которым чаще всего сталкиваются волонтеры. Программы поддержки приютов только-только начинают развиваться. Приходится постоянно объяснять людям, что никто не обязан заниматься судьбой подобранного ими животного, помочь ему могут только они сами.
Несмотря на то, что зоозащитников поддерживают многие горожане, к сожалению, иногда им приходится сталкиваться и с другим отношением.
- Мы согласны с тем, что стаи собак, зачастую агрессивных, действительно представляют опасность, - говорит Маргарита. - Но надо понимать, что виноваты в этом сами люди. В первую очередь те, кто бездумно заводит животных и, наигравшись, выбрасывает их на улицу. А потом эти же люди объявляют войну доброй стерилизованной собаке, которая живет в специально построенной для нее будке где-нибудь между гаражами и является любимицей всех местных детей. Проблемы бездомных животных нужно решать всем вместе, причем человечными способами.
Справка «СГ»
Узнать о деятельности зоозащитников можно «ВКонтакте» в группе «Волонтерская организация «ЛиС»: помощь животным» https://vk.com/lis_volunteer_ help63
Получить информацию о том, какая помощь нужна приютам для животных, можно по телефонам: приют «Надежда» - 231-41-00; приют «Участие» - 231-21-22; приют «Хати» - 972-13-13; приют «Лакшми» - 8-987- 917-38-53.
Они ищут дом
Дымка
Возраст примерно 11 месяцев. Пушистая, ласковая и игривая, умная и воспитанная, пользуется лотком и когтеточкой. Стерилизована, привита. Тел. 8-960-827-14-83
Марсик
Возраст около 1,5 года. Послушный и ласковый, приучен к выгулу, дружит со всеми животными, очень любит детей. Кастрирован, привит и здоров. Тел. 8-937-796-92-38
Бим
Возраст три года. Спокойный, ориентированный на человека, приученный к выгулу пес. Благодарен людям, которые о нем заботятся. Дома ничего не портит. Тел. 8-960-826-61-36
Ева
Возраст девять месяцев. Ласковая и трогательная, вырастет небольшой. Стерилизована и привита. Тел. 231-21-22
Елизар
Родился в феврале. Очень ласковый и позитивно настроенный к человеку. Тел. 8-927-00-57-553
О том, что в Самаре не хватает приютов для животных, сегодня говорят и пишут немало. Но не все знают, что оказавшихся на улице четвероногих спасают не только сотрудники приютов. В нашем городе действует общественная организация волонтеров-зоозащитников. Называется она «ЛиС» - «Любовь и Сострадание: помощь бездомным животным».
У людей, объединенных делом спасения животных, нет волонтерских книжек. Они не числятся ни в каких списках, не собираются на многочасовые собрания и не рапортуют о своих достижениях. Без всяких громких фраз они приходят на помощь друг другу, когда это необходимо, а самое главное - помогают оставшимся без крова животным. Не за деньги и не за славу, а просто потому, что не могут иначе.
Обыкновенная история
- Раньше я понятия не имела ни о каких зоозащитниках, - рассказывает волонтер-зоозащитник Наталья Шуляк. - Просто подкармливала бездомных животных в своем районе. Около трех лет назад мне попалась кошечка, явно выброшенная совсем недавно. Это всегда видно, поскольку рожденные на улице и адаптированные к ее условиям животные ведут себя иначе, чем бывшие домашние. Забрать ее к себе в квартиру не получилось - мои животные ее не приняли. Я была в панике и искала помощи везде, где только можно. Одна знакомая рассказала о существовании приютов и тесно сотрудничающей с ними группе «ЛиС». Организовала встречу с замечательной девушкой Катей. Именно она научила меня, что нужно делать в таких ситуациях, мы вместе нашли зверушке новый дом. А самое главное, я узнала, что таких людей, как я, много, что есть группа, где они общаются, помогают друг другу.
Истории большинства зоозащитников начинаются примерно одинаково. Увидел человек на улице брошенное животное, стал выяснять, как помочь бедолаге. Приюты переполнены, и не существует какой-либо организации, которая бы забрала кошку или собаку и занялась ее судьбой. Поиск решения проблемы в интернете или среди знакомых достаточно быстро приводит в группу «ЛиС». А там уже опытные зоозащитники объясняют, что и как нужно делать. Прежде всего постараться забрать животное с улицы, обработать от блох и глистов, показать ветеринару. Затем социализировать, приучить к лотку или выгулу, непременно стерилизовать и только после этого искать хозяев. Чаще всего через те же самые соцсети. Иногда забрать животное с улицы не получается. Квартиры зооволонтеров не резиновые, хоть в некоторых из них порой и умещается до десятка, а то и двух десятков хвостатых. На этот случай существуют передержки, где за определенную плату можно оставить животное на время поиска нового дома. Как скоро он найдется, прогнозировать сложно. Иногда на это уходит несколько часов. Чаще - несколько месяцев.
Все это требует немалых средств, которых у людей зачастую нет. На помощь приходит опять же группа «ЛиС». На страничке группы «ВКонтакте» объявляется экстренный сбор средств, а дальше - с миру по нитке. Кроме того, при «ЛиС» создан фонд экстренной помощи в стерилизации и лечении бездомных животных, куда каждый гражданин может сделать пожертвование.
Забрать с улицы
Конечно, взаимная помощь зоозащитников не сводится только лишь к финансовой и информационной поддержке. Проблемы, которые приходится решать сообща, бывают разными. Например, необходимо свозить питомца в ветклинику или доставить в новый дом, требуется машина. Иногда нужна помощь в поимке животного или в его розыске. Был случай, когда ушедшего из дома и заблудившегося слепого пса в течение нескольких недель всем миром разыскивали по оврагам и перелескам. Также сообща ищут хозяев «потеряшек» - если на улице явно домашняя собака или кошка, объявления расклеиваются по всем близлежащим районам.
В группе «ЛиС» можно получить практически любую информацию. Здесь создана единая база данных «Животные - доноры крови», опубликованы сведения о ветклиниках и аптеках для животных, о передержках, есть образец заявления в полицию о жестоком обращении с животными.
- В группе «ЛиС» я, например, узнала, что животное можно простерилизовать по государственной программе, - говорит волонтер-зоозащитник Маргарита. - Это очень большое подспорье. Ведь стерилизация стоит от 700 рублей до трех тысяч, а у каждого из нас на кураторстве не по одному животному, которых нужно лечить, кормить, содержать.
Маргарита рассказала, что также через группу «ЛиС» познакомилась с Натальей Шуляк и другими волонтерами, живущими по соседству.
- Весь наш город условно поделен на территории, за каждой закреплены несколько волонтеров, - пояснила Маргарита. - Так нам проще курировать животных, которых пока не удалось забрать с улицы.
Оказать зоозащитникам посильную помощь может любой неравнодушный человек - транспортом, ветпрепаратами, финансами, рассказом о животных, ищущих дом, участием в поисках пропавшего четвероногого.
Всем миром
- Раньше я была уверена, что приюты создают при поддержке государства, - рассказывает Наталья Шуляк. - И что если я нашла щенка или котенка, то кто-то должен приехать и забрать его. А потом выяснилось, что это вовсе не так. И это самое большое заблуждение, с которым чаще всего сталкиваются волонтеры. Программы поддержки приютов только-только начинают развиваться. Приходится постоянно объяснять людям, что никто не обязан заниматься судьбой подобранного ими животного, помочь ему могут только они сами.
Несмотря на то, что зоозащитников поддерживают многие горожане, к сожалению, иногда им приходится сталкиваться и с другим отношением.
- Мы согласны с тем, что стаи собак, зачастую агрессивных, действительно представляют опасность, - говорит Маргарита. - Но надо понимать, что виноваты в этом сами люди. В первую очередь те, кто бездумно заводит животных и, наигравшись, выбрасывает их на улицу. А потом эти же люди объявляют войну доброй стерилизованной собаке, которая живет в специально построенной для нее будке где-нибудь между гаражами и является любимицей всех местных детей. Проблемы бездомных животных нужно решать всем вместе, причем человечными способами.
Справка «СГ»
Узнать о деятельности зоозащитников можно «ВКонтакте» в группе «Волонтерская организация «ЛиС»: помощь животным» https://vk.com/lis_volunteer_ help63
Получить информацию о том, какая помощь нужна приютам для животных, можно по телефонам: приют «Надежда» - 231-41-00; приют «Участие» - 231-21-22; приют «Хати» - 972-13-13; приют «Лакшми» - 8-987- 917-38-53.
Они ищут дом
Дымка
Возраст примерно 11 месяцев. Пушистая, ласковая и игривая, умная и воспитанная, пользуется лотком и когтеточкой. Стерилизована, привита. Тел. 8-960-827-14-83
Марсик
Возраст около 1,5 года. Послушный и ласковый, приучен к выгулу, дружит со всеми животными, очень любит детей. Кастрирован, привит и здоров. Тел. 8-937-796-92-38
Бим
Возраст три года. Спокойный, ориентированный на человека, приученный к выгулу пес. Благодарен людям, которые о нем заботятся. Дома ничего не портит. Тел. 8-960-826-61-36
Ева
Возраст девять месяцев. Ласковая и трогательная, вырастет небольшой. Стерилизована и привита. Тел. 231-21-22
Елизар
Родился в феврале. Очень ласковый и позитивно настроенный к человеку. Тел. 8-927-00-57-553
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