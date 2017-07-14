Самарские ученые создали универсальную модель роста кристаллов

Она позволяет точно воссоздавать форму кристаллов химических веществ разной природы.



По данным пресс-службы Самарского университета, созданная модель состоит из двух частей: статической и динамической. Статическую часть модели разработали самарские ученые. Они создали теоретические концепции, алгоритмы и программное обеспечение на базе уникального программного комплекса ToposPro. Он позволяет автоматически строить и исследовать математические модели структуры кристаллов.



Динамическая часть модели имитирует процесс сборки кристалла. При этом моделируется как кристаллизация, процесс присоединения единиц к растущему кристаллу, так и растворение кристалла - удаление атомов от уже сформировавшейся части.



Данную часть модели разработали британские ученые из университета Манчестера. Ученые из Австралии, Норвегии и Великобритании проверили созданные математические модели.



Эта разработка позволит предсказывать свойства различных веществ и материалов, что поможет ученым в создании новых лекарств.