Самарские ученые разработали прибор для определения качества воды и продуктов

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, прибор позволит гаджетам определять качество продуктов питания и готовых блюд, а также оценивать состояние воды и почвы.- Если сверхкомпактный гиперспектрометр установить на смартфон, у каждого появится возможность ориентироваться в окружающей среде. Это очень важно, ведь, к примеру, доступ к безопасным продуктам питания важнейший фактор для поддержания жизни. А экологическая среда, понимание того, заражены ли вода и почва вокруг - залог здоровья, - отметил президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер.