Самарские ученые придумали шагающий офис-робот

Как сообщает пресс-служба СамГТУ, архитекторы политеха рассчитали инновационную схему преобразования вращательного движения в шаг КС-13. Схема позволяет поместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство. В основе лежат природные конструкции: КС-13 создавалась по принципу строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. В некоторых вариантах объекты приводятся в движение только при помощи мускульной силы человека, в других - устанавливаются электродвигатели. Сейчас их изготавливают из фанеры, далее планируется использование металла и бетона.Стоит отметить, что пока такие мобильные объекты есть только в виде прототипов. В ближайшем будущем ожидается строительство и первого шагающего офиса, который должен решить проблему нехватки дешевых офисных площадей для молодых компаний.