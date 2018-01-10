Самарские ученые победили в конкурсе грантов и стипендий президента РФ
В конкурсе на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых ‒ кандидатов наук одержали победу старший научный сотрудник кафедры аналитической и физической химии СамГТУ Булат Сайфутдинов и доцент кафедры «Строительные конструкции» Денис Панфилов.
Булат Сайфутдинов вошел в число победителей по направлению «Химия, новые материалы и химические технологии». Его работа посвящена изучению новых адсорбционных материалов.
Денис Панфилов работает в другом направлении - «Технические и инженерные науки». Он исследует состояние железобетонных конструкций, изготовленных на основе бетонов сверхвысокой прочности в условиях высокотемпературного воздействия.
Кроме того, пять молодых ученых опорного университета получат стипендии президента по итогам конкурса 2018-2020 годов. Это Николай Максимов, Павел Рогожин и Павел Солманов, которые вошли в число победителей по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Марат Баймуратов и Вера Шадрикова признаны достойными поддержки в направлении «Медицинские технологии, диагностическое оборудование, а также лекарственные средства».
Булат Сайфутдинов вошел в число победителей по направлению «Химия, новые материалы и химические технологии». Его работа посвящена изучению новых адсорбционных материалов.
Денис Панфилов работает в другом направлении - «Технические и инженерные науки». Он исследует состояние железобетонных конструкций, изготовленных на основе бетонов сверхвысокой прочности в условиях высокотемпературного воздействия.
Кроме того, пять молодых ученых опорного университета получат стипендии президента по итогам конкурса 2018-2020 годов. Это Николай Максимов, Павел Рогожин и Павел Солманов, которые вошли в число победителей по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Марат Баймуратов и Вера Шадрикова признаны достойными поддержки в направлении «Медицинские технологии, диагностическое оборудование, а также лекарственные средства».
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