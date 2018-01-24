Самарские ученые обучат искусственный интеллект анализировать медицинские снимки

Это поможет распознавать патологии и помогать врачам в установлении диагноза.



Практически каждое медицинское учреждение оснащено аппаратурой для проведения лучевых диагностических исследований: рентген, ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ. Полученные данные необходимо оперативно обработать и интерпретировать, чтобы точно установить диагноз и эффективность назначенного лечения. Для этого ученые Самарского университета и СамГМУ вместе с Институтом систем обработки изображений РАН разработают систему искусственного интеллекта на базе созданного в Самарском медуниверситете комплекса «Луч-С». Программа обрабатывает, передает и хранит на сервере медицинские изображения.



- Доступ к данным можно получить удаленно. Программное обеспечение интегрируется с оборудованием всех производителей, - поясняет директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. - Следующий этап - интеграция с системой искусственного интеллекта, которая поможет распознавать патологии, тем самым помогая врачам установить диагноз.