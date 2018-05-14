Самарские ученые изобрели «летающую лабораторию» для изучения атмосферы

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, прибор размещается на платформе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мультироторного типа «Индиго», разработанной инженерами университетского центра беспилотных систем.Воздушная химическая лаборатория способна в оперативном режиме выдавать анализ состояния атмосферы на высотах до одного километра и в радиусе до 2 км от источника. Комплекс может в автономном режиме совершать облет потенциальных источников загрязнения атмосферы по заранее составленному маршруту с обозначенными точками выбросов, анализировать состав воздуха и передавать полученную информацию в наземный центр управления. Процесс анализа полученных проб занимает до 3 минут.Также прибор может оперативно фиксировать и отслеживать уровень концентрации веществ в воздухе на разных высотах и удаленности от источника. Кроме того, микрохроматограф можно успешно использовать в условиях чрезвычайных ситуаций, когда для получения достоверной картины требуется оперативно делать большое количество замеров в нескольких точках, а доступ к источнику загрязнения затруднен.