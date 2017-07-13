Самарские ученые ищут способ восстановления нарушенных биоритмов человека
Исследователи в течение 15 лет изучают физиологические свойства биологических часов и их адаптацию к изменениям внешнего времени. В конце прошлого года самарцы получили на эти цели грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, для точной синхронизации наших биологических часов с внешним миром нужны так называемые «времязадатели» - к ним можно отнести колебание в освещенности (восход, закат), изменения температуры, уровень шума и т.д. Когда же между внутренними часами нашего организма и внешним временем (времязадателями) по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), мы чувствуем усталость и раздражительность.
По результатам исследований самарских ученых, определяющую роль в этих процессах играют два нейрохимических регулятора – аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. На основании результатов ученые рассчитывают обосновать стратегию поиска новых фармакологических препаратов для восстановления биоритмов человека.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, для точной синхронизации наших биологических часов с внешним миром нужны так называемые «времязадатели» - к ним можно отнести колебание в освещенности (восход, закат), изменения температуры, уровень шума и т.д. Когда же между внутренними часами нашего организма и внешним временем (времязадателями) по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), мы чувствуем усталость и раздражительность.
По результатам исследований самарских ученых, определяющую роль в этих процессах играют два нейрохимических регулятора – аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. На основании результатов ученые рассчитывают обосновать стратегию поиска новых фармакологических препаратов для восстановления биоритмов человека.
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