Самарские ученые ищут способ восстановления нарушенных биоритмов человека

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, для точной синхронизации наших биологических часов с внешним миром нужны так называемые «времязадатели» - к ним можно отнести колебание в освещенности (восход, закат), изменения температуры, уровень шума и т.д. Когда же между внутренними часами нашего организма и внешним временем (времязадателями) по какой бы то ни было причине происходит сбой (к примеру, после авиаперелета через несколько часовых поясов), мы чувствуем усталость и раздражительность.По результатам исследований самарских ученых, определяющую роль в этих процессах играют два нейрохимических регулятора – аргинин-вазопрессин и вазоактивный интестинальный пептид. На основании результатов ученые рассчитывают обосновать стратегию поиска новых фармакологических препаратов для восстановления биоритмов человека.