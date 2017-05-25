Самарские таможенники выявили контрафактные спорттовары с символикой FIFA

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, на спорттоварах присутствовал один из вариантов написания товарного знака FIFA - «Russia 2018», в то время как имущественные права Международной федерации футбольных ассоциаций на использование символики спортивных соревнований подлежат защите на государственном уровне в рамках уголовного, административного и гражданского законодательства РФ.В результате было принято решение изъять поддельную продукцию и отправить ее на экспертизу.Сообщается, что всего в рамках проверок было изъято и направлено на экспертизу 256 единиц товара, обладающими признаками контрафактности.