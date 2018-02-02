Самарские сурки, в отличие от столичных, предсказали раннюю весну

По приметам, это значит, что весна в этом году будет ранней. Как отмечают в самарском зоопарке, до этого самарские сурки никогда не ошибались с прогнозом.Отметим, что в зоопарках Москвы и Санкт-Петербурга сурки провели свой «профессиональный» праздник в спячке.