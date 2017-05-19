Самарские студенты выступят в финале «Российской студвесны»
Итоги фестиваля станут известны в пятницу, 19 мая.
В Москве в Государственном Кремлевском Дворце собрались призеры региональных этапов всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Студенты-финалисты приехали со всей страны, в том числе и из Самарской области. В делегацию вошли 38 представителей Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и Международного института рынка.
Важным событием этого дня станет торжественное гашение почтовой марки, посвященной фестивалю. Торжественную церемонию закрытия продолжит гала-концерт в Большом зале Кремлевского Дворца.
В Москве в Государственном Кремлевском Дворце собрались призеры региональных этапов всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Студенты-финалисты приехали со всей страны, в том числе и из Самарской области. В делегацию вошли 38 представителей Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и Международного института рынка.
Важным событием этого дня станет торжественное гашение почтовой марки, посвященной фестивалю. Торжественную церемонию закрытия продолжит гала-концерт в Большом зале Кремлевского Дворца.
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