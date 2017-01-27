Самарские студенты в конце января отправятся на космодром «Восточный»

Зимняя студенческая стройка «Космодром Восточный-2017» стартует 30 января и продлится до 10 марта.



Университетские стройотряды - традиционные участники главной космической стройки страны начиная с лета 2014 года. В этом году к строительным работам приступят 80 студентов из разных регионов России. Из Самары туда отправятся 13 студентов Самарского университета с первого по пятый курс. Они будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры «Восточного», не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, и в городе Циолковский.



Отбор участников зимней трудовой смены начался в сентябре прошлого года. Главное условие к допуску в команду - успешная сдача сессии.