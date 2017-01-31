Самарские студенты учились оказывать первую помощь
31 января в Самаре прошел первый этап соревнований «Человеческий фактор». В них «сражались» студенческие добровольные отряды.
- Участие в этих соревнованиях дает возможность студентам получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда врачей и спасателей, - рассказывает и.о. старшего психолога Главного управления МЧС России по Самарской области Юлия Багрянцева.
Соревнования проводятся в три этапа. Первый прошел сегодня на базе Самарского учебного центра федеральной противопожарной службы. В нем приняли участие семь команд образовательных учреждений города – Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарской государственной областной академии (Наяновой).
Ребята писали тесты и на специальных манекенах учились оказывать первую помощь пострадавшим.
Победители регионального этапа отправятся на соревнования в Нижний Новгород, а лучшие из лучших будут бороться за победу в Центральном аппарате МЧС России в Москве.
- Участие в этих соревнованиях дает возможность студентам получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда врачей и спасателей, - рассказывает и.о. старшего психолога Главного управления МЧС России по Самарской области Юлия Багрянцева.
Соревнования проводятся в три этапа. Первый прошел сегодня на базе Самарского учебного центра федеральной противопожарной службы. В нем приняли участие семь команд образовательных учреждений города – Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарской государственной областной академии (Наяновой).
Ребята писали тесты и на специальных манекенах учились оказывать первую помощь пострадавшим.
Победители регионального этапа отправятся на соревнования в Нижний Новгород, а лучшие из лучших будут бороться за победу в Центральном аппарате МЧС России в Москве.
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