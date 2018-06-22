Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
В субботу, 23 июня, с железнодорожного вокзала Самары на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» отправляется стройотряд «Форсаж» Самарского университета. 14 молодых людей займутся общестроительными, дорожными, монтажными и бетонными работами, благоустройством предприятия глобальной госкорпорации Росатома – «Маяк».
В этот же день строительный отряд «Эридан» поедет на космодром Восточный в Амурскую область. 17 ребят также будут заниматься строительными работами на объектах госкорпорации «Роскосмос».
А в понедельник, 2 июля, в Якутию на базу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения уедет студенческий стройтряд «Легион». 15 молодых людей будут участвовать во всероссийской студенческой стройке «Север». Там они возведут инфраструктуру на базе магистрального газопровода «Сила Сибири».
В субботу, 23 июня, с железнодорожного вокзала Самары на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» отправляется стройотряд «Форсаж» Самарского университета. 14 молодых людей займутся общестроительными, дорожными, монтажными и бетонными работами, благоустройством предприятия глобальной госкорпорации Росатома – «Маяк».
В этот же день строительный отряд «Эридан» поедет на космодром Восточный в Амурскую область. 17 ребят также будут заниматься строительными работами на объектах госкорпорации «Роскосмос».
А в понедельник, 2 июля, в Якутию на базу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения уедет студенческий стройтряд «Легион». 15 молодых людей будут участвовать во всероссийской студенческой стройке «Север». Там они возведут инфраструктуру на базе магистрального газопровода «Сила Сибири».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 июня 2018
139
22 июня 2018
243
22 июня 2018
150
22 июня 2018
271
22 июня 2018 , 17:59
139
В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, работа Фестиваля на площади Куйбышева стартует в 14:00.
22 июня 2018 , 16:56
148
Более тысячи самарцев пришли возложить цветы в День памяти и скорби.
22 июня 2018 , 16:33
237
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018 , 16:21
243
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018 , 14:39
310
Группа австралийских болельщиков прогуливалась по улице Куйбышева в районе пересечения с Льва...
22 июня 2018 , 15:05
171
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
22 июня 2018 , 12:49
150
В жизни человека бывает множество ситуаций, когда срочно необходимы деньги. Например, на...
22 июня 2018 , 12:30
271
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и в наш город прибывает все больше и больше...
22 июня 2018 , 11:47
209
Уникальный объект будет 32 метра в длину и 6 метров в высоту.
22 июня 2018 , 12:00
211
В самом разгаре одно из самых важных спортивных событий -Чемпионат мира по футболу.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
19 июня 2018
8202
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7753
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7574
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7172
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6416
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
1070
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
243
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
237
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
171
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
24 мая 2018
435
В преддверии Чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара Арена» прошли занятия...