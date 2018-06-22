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Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома

Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.

В субботу, 23 июня, с железнодорожного вокзала Самары на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» отправляется стройотряд «Форсаж» Самарского университета. 14 молодых людей займутся общестроительными, дорожными, монтажными и бетонными работами, благоустройством предприятия глобальной госкорпорации Росатома – «Маяк».

В этот же день строительный отряд «Эридан» поедет на космодром Восточный в Амурскую область. 17 ребят также будут заниматься строительными работами на объектах госкорпорации «Роскосмос».

А в понедельник, 2 июля, в Якутию на базу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения уедет студенческий стройтряд «Легион». 15 молодых людей будут участвовать во всероссийской студенческой стройке «Север». Там они возведут инфраструктуру на базе магистрального газопровода «Сила Сибири». 
Дата: 22 июня 2018 , 15:05
171
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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