Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома

В субботу, 23 июня, с железнодорожного вокзала Самары на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» отправляется стройотряд «Форсаж» Самарского университета. 14 молодых людей займутся общестроительными, дорожными, монтажными и бетонными работами, благоустройством предприятия глобальной госкорпорации Росатома – «Маяк».В этот же день строительный отряд «Эридан» поедет на космодром Восточный в Амурскую область. 17 ребят также будут заниматься строительными работами на объектах госкорпорации «Роскосмос».А в понедельник, 2 июля, в Якутию на базу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения уедет студенческий стройтряд «Легион». 15 молодых людей будут участвовать во всероссийской студенческой стройке «Север». Там они возведут инфраструктуру на базе магистрального газопровода «Сила Сибири».