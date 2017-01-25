Самарские студенты отмечают Татьянин день
Учащиеся Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна отметили День российского студенчества.
- Меня тоже зовут Татьяна, что с греческого переводится как «устроительница», - рассказала собравшимся директор колледжа Татьяна Санникова.- Вот сегодня мы и устроили такой замечательный праздник, который учит нас доброте, любви, креативу.
Татьяна Санникова поздравила студентов от лица министра образования и науки Самарской области Владимира Пылева, а также от лица глав администраций Самарского и Железнодорожного районов Самары, где расположены корпусы колледжа.
- Хочется поздравить с именинами всех Татьян и всех студентов этого замечательного колледжа, одного из лучших в Самарской области! - сказал директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев.
Кстати, среди студентов колледжа нашлась всего одна Татьяна с фамилией Иванова. Она получила в подарок сувенир от организаторов. Всех остальных ребят ожидали квест-игра, народные забавы на свежем воздухе (перетягивание каната, чехарда или бег в мешках), угощение безалкогольной медовухой, приготовленной по старинному монастырскому рецепту.
Большим сюрпризом для всех присутствующих стало выступление творческих коллективов, в том числе и учащихся самарской школы-интерната №117 – ребята исполнили жестовую песню. Завершилось мероприятие экскурсией в музей торговли, который располагается на базе СГКСТД.
- Меня тоже зовут Татьяна, что с греческого переводится как «устроительница», - рассказала собравшимся директор колледжа Татьяна Санникова.- Вот сегодня мы и устроили такой замечательный праздник, который учит нас доброте, любви, креативу.
Татьяна Санникова поздравила студентов от лица министра образования и науки Самарской области Владимира Пылева, а также от лица глав администраций Самарского и Железнодорожного районов Самары, где расположены корпусы колледжа.
- Хочется поздравить с именинами всех Татьян и всех студентов этого замечательного колледжа, одного из лучших в Самарской области! - сказал директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев.
Кстати, среди студентов колледжа нашлась всего одна Татьяна с фамилией Иванова. Она получила в подарок сувенир от организаторов. Всех остальных ребят ожидали квест-игра, народные забавы на свежем воздухе (перетягивание каната, чехарда или бег в мешках), угощение безалкогольной медовухой, приготовленной по старинному монастырскому рецепту.
Большим сюрпризом для всех присутствующих стало выступление творческих коллективов, в том числе и учащихся самарской школы-интерната №117 – ребята исполнили жестовую песню. Завершилось мероприятие экскурсией в музей торговли, который располагается на базе СГКСТД.
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