Самарские строительные компании помогут обновить фасады деревянных домов
Об этом сообщил Глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале «Скат».
По словам мэра, в рамках месячника по благоустройству ряд строительных фирм предложили свою помощь в обновлении фасадов деревянных домов, которые расположены в Самарском и Ленинском районах. Таких домов порядка 360-ти.
Любой гражданин также может принять участие в этих мероприятиях.
По словам мэра, в рамках месячника по благоустройству ряд строительных фирм предложили свою помощь в обновлении фасадов деревянных домов, которые расположены в Самарском и Ленинском районах. Таких домов порядка 360-ти.
Любой гражданин также может принять участие в этих мероприятиях.
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