Самарские строительные компании помогут обновить фасады деревянных домов

Об этом сообщил Глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале «Скат».



По словам мэра, в рамках месячника по благоустройству ряд строительных фирм предложили свою помощь в обновлении фасадов деревянных домов, которые расположены в Самарском и Ленинском районах. Таких домов порядка 360-ти.



Любой гражданин также может принять участие в этих мероприятиях.