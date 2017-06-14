Самарские спортсмены победили на чемпионате России по маунтинбайку

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов. Дистанция для мужчин составляла 65 километров, а для женщин - 35 километров.Среди мужчин «золото» взял самарец Максим Гоголев, преодолев дистанцию за 2 часа 13,46 минуты и опередив своего ближайшего конкурента на 27 секунд. Чемпионкой среди женщин стала также представительница Самары Елена Гоголева, которая преодолела дистанцию за 2 часа 34,33 секунды. Отставание серебряного призера составило 39 секунд. Оба самарских спортсмена представляют ШВСМ № 2 по велосипедному спорту.