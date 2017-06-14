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Самарские спортсмены победили на чемпионате России по маунтинбайку

Он состоялся в минувшее воскресенье, 11 июня, в поселке Мичуринское Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов. Дистанция для мужчин составляла 65 километров, а для женщин - 35 километров.

Среди мужчин «золото» взял самарец Максим Гоголев, преодолев дистанцию за 2 часа 13,46 минуты и опередив своего ближайшего конкурента на 27 секунд. Чемпионкой среди женщин стала также представительница Самары Елена Гоголева, которая преодолела дистанцию за 2 часа 34,33 секунды. Отставание серебряного призера составило 39 секунд. Оба самарских спортсмена представляют ШВСМ № 2 по велосипедному спорту.

 
Дата: 14 июня 2017 , 12:46
91
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: sport.mstm.samregion.ru
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