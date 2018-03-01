Самарские синхронистки претендуют на участие в Олимпиаде
Наталия Корнилова по образованию музыкант. Тем не менее сегодня она не только руководит общеобразовательным учреждением - школой №154, но и возглавляет федерацию синхронного плавания Самарской области. О достижениях своих подопечных она рассказала «СГ».
- Наталия Николаевна, как зародилось синхронное плавание в Самаре?
- Все началось 20 лет назад. Из Казахстана прибыл Борис Захарович Карнаухов, он стал директором училища олимпийского резерва. Вместе с ним приехала и тренер по художественной гимнастике Нинель Марковна Кожедуб, впоследствии заслуженный тренер РФ по синхронному плаванию. Она основала секцию в нашей школе: у нас как раз имелся небольшой 12-метровый бассейн, который вполне подходит как для занятий физкультурой, так и для начального этапа обучения синхронному плаванию.
Мы решили развивать это направление. Со временем дети стали выезжать на соревнования в Москву. Конечно, сначала мы были на последней страничке протокола, потом переместились в середину… На прошлогодней спартакиаде учащихся России сборная команда Самарской области заняла пятое место, уступив лишь спортсменам из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Это очень хороший результат.
- Сейчас в сборной области есть ребята из вашей школы?
- Да, в команде есть и нынешние ученицы, и выпускницы. Они проходят и на более высокий уровень. В 2006 году наша выпускница Татьяна Завалищина стала чемпионкой Европы среди юниоров в составе сборной России. Недавно двух пятнадцатилетних девочек взяли тренироваться в Москву. Александра Быкова готовится у Татьяны Зайченко, основного тренера сборной страны, а Сабина Сафина - в центре олимпийской подготовки у Анастасии Давыдовой. Мы очень надеемся, что они тоже попадут в сборную России, а потом поедут и на Олимпийские игры.
Наши «звездочки» неоднократно становились лауреатами стипендии главы Самары. Это София Ильченко, Мария Восьмушко, Юлия Попова и Татьяна Плотникова. Две ученицы - Яна Жигунова в 2009 году и Александра Быкова в 2016-м - стали лауреатами именной премии губернатора.
- Насколько велик интерес детей и родителей к этому виду спорта?
- Интерес большой. Мы проводим серьезный отбор. Синхронное плавание - сложный вид спорта, но очень красивый, в него невозможно не влюбиться. Несмотря на кажущуюся легкость, спортсмены испытывают серьезные нагрузки. Многие элементы исполняются под водой, нужно уметь надолго задерживать дыхание. С детьми работают не только тренеры, но и хореографы, а в идеале и специалисты по акробатике, поскольку девочки должны хорошо двигаться. Кстати, мы ждем и мальчиков. Очень хочу сделать парный номер с красивыми поддержками, которые возможны только в дуэте.
- Сложно создавать условия для занятий?
- Школьный бассейн не очень большой, но его глубины достаточно для занятий детей до 13 лет. Мы очень благодарны региональному министерству спорта за то, что в рамках госзадания несколько лет подряд трижды в неделю наши дети занимались на «Ипподром Арене». Сейчас мы тренируемся в бассейне Самарского университета, а в ближайшее время скорее всего переедем в «Маяк» в Юнгородке.
- Каковы ближайшие планы?
- Ежегодно федерация проводит соревнования «Волжская волна» и «Принцесса Волги». «Волна» в этом году пройдет с 12 по 16 марта в бассейне СамГТУ - спасибо руководству вуза. В прошлом году в этих соревнования приняли участие около 400 спортсменов. В этом уже подали заявки команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани. Средства на организацию выделяет региональное министерство. Есть и спонсор - фонд развития и поддержки детского спорта «Олимпия», он предоставляет призы.
Мы активно сотрудничаем со спортсменами из других городов. В рамках партнерских отношений Самары и Штутгарта не раз посещали Германию. Это неформальное общение, большая культурная программа, мастер-классы, которые собирают специалистов, - нам есть что показать и чему научить. В прошлом году вместе с немецкими девочками поставили номер под композицию «Течет река Волга». В мае ждем гостей из Штутгарта с ответным визитом.
- Другие виды спорта в вашей школе развиваются?
- Да, например, есть футбольная секция для ребят разного возраста. Недавно они стали лучшими в зоне «Урал-Поволжье» и в марте поедут в Москву. Мы первыми в Самаре начали популяризировать гольф, три наших ученика входят в сборную области. Школа награждена дипломом Ассоциации гольфа России. Все наши ребята чем-то занимаются - спортом, прикладными искусствами. Приходите, убедитесь сами.
- Наталия Николаевна, как зародилось синхронное плавание в Самаре?
- Все началось 20 лет назад. Из Казахстана прибыл Борис Захарович Карнаухов, он стал директором училища олимпийского резерва. Вместе с ним приехала и тренер по художественной гимнастике Нинель Марковна Кожедуб, впоследствии заслуженный тренер РФ по синхронному плаванию. Она основала секцию в нашей школе: у нас как раз имелся небольшой 12-метровый бассейн, который вполне подходит как для занятий физкультурой, так и для начального этапа обучения синхронному плаванию.
Мы решили развивать это направление. Со временем дети стали выезжать на соревнования в Москву. Конечно, сначала мы были на последней страничке протокола, потом переместились в середину… На прошлогодней спартакиаде учащихся России сборная команда Самарской области заняла пятое место, уступив лишь спортсменам из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Это очень хороший результат.
- Сейчас в сборной области есть ребята из вашей школы?
- Да, в команде есть и нынешние ученицы, и выпускницы. Они проходят и на более высокий уровень. В 2006 году наша выпускница Татьяна Завалищина стала чемпионкой Европы среди юниоров в составе сборной России. Недавно двух пятнадцатилетних девочек взяли тренироваться в Москву. Александра Быкова готовится у Татьяны Зайченко, основного тренера сборной страны, а Сабина Сафина - в центре олимпийской подготовки у Анастасии Давыдовой. Мы очень надеемся, что они тоже попадут в сборную России, а потом поедут и на Олимпийские игры.
Наши «звездочки» неоднократно становились лауреатами стипендии главы Самары. Это София Ильченко, Мария Восьмушко, Юлия Попова и Татьяна Плотникова. Две ученицы - Яна Жигунова в 2009 году и Александра Быкова в 2016-м - стали лауреатами именной премии губернатора.
- Насколько велик интерес детей и родителей к этому виду спорта?
- Интерес большой. Мы проводим серьезный отбор. Синхронное плавание - сложный вид спорта, но очень красивый, в него невозможно не влюбиться. Несмотря на кажущуюся легкость, спортсмены испытывают серьезные нагрузки. Многие элементы исполняются под водой, нужно уметь надолго задерживать дыхание. С детьми работают не только тренеры, но и хореографы, а в идеале и специалисты по акробатике, поскольку девочки должны хорошо двигаться. Кстати, мы ждем и мальчиков. Очень хочу сделать парный номер с красивыми поддержками, которые возможны только в дуэте.
- Сложно создавать условия для занятий?
- Школьный бассейн не очень большой, но его глубины достаточно для занятий детей до 13 лет. Мы очень благодарны региональному министерству спорта за то, что в рамках госзадания несколько лет подряд трижды в неделю наши дети занимались на «Ипподром Арене». Сейчас мы тренируемся в бассейне Самарского университета, а в ближайшее время скорее всего переедем в «Маяк» в Юнгородке.
- Каковы ближайшие планы?
- Ежегодно федерация проводит соревнования «Волжская волна» и «Принцесса Волги». «Волна» в этом году пройдет с 12 по 16 марта в бассейне СамГТУ - спасибо руководству вуза. В прошлом году в этих соревнования приняли участие около 400 спортсменов. В этом уже подали заявки команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани. Средства на организацию выделяет региональное министерство. Есть и спонсор - фонд развития и поддержки детского спорта «Олимпия», он предоставляет призы.
Мы активно сотрудничаем со спортсменами из других городов. В рамках партнерских отношений Самары и Штутгарта не раз посещали Германию. Это неформальное общение, большая культурная программа, мастер-классы, которые собирают специалистов, - нам есть что показать и чему научить. В прошлом году вместе с немецкими девочками поставили номер под композицию «Течет река Волга». В мае ждем гостей из Штутгарта с ответным визитом.
- Другие виды спорта в вашей школе развиваются?
- Да, например, есть футбольная секция для ребят разного возраста. Недавно они стали лучшими в зоне «Урал-Поволжье» и в марте поедут в Москву. Мы первыми в Самаре начали популяризировать гольф, три наших ученика входят в сборную области. Школа награждена дипломом Ассоциации гольфа России. Все наши ребята чем-то занимаются - спортом, прикладными искусствами. Приходите, убедитесь сами.
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