Самарские школы подготовили к проведению ЕГЭ

В этот день школьникам предстоит продемонстрировать свои знания в области географии и информатики.В Самаре будут работать 28 пунктов проведения ЕГЭ.Как рассказала заместитель руководителя департамента образования горадминистрации Наталья Кудрявцева, совместная комиссия обследовала учебные заведения на предмет работы систем видеонаблюдения. Кроме того, особое внимание уделили вопросу обеспечения электроэнергией пунктов проведения ЕГЭ.- Все школы относятся по надежности ко второй категории. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы в случае нештатной ситуации на сетях перейти на резервные источники питания. Есть небольшие недоделки в школах №№ 72 и 118, но их устранят до конца этой недели, - сообщила Наталья Кудрявцева.