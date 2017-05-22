Самарские школы подготовили к проведению ЕГЭ
Ученики будут сдавать первые тесты в понедельник, 29 мая.
В этот день школьникам предстоит продемонстрировать свои знания в области географии и информатики.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения ЕГЭ.
Как рассказала заместитель руководителя департамента образования горадминистрации Наталья Кудрявцева, совместная комиссия обследовала учебные заведения на предмет работы систем видеонаблюдения. Кроме того, особое внимание уделили вопросу обеспечения электроэнергией пунктов проведения ЕГЭ.
- Все школы относятся по надежности ко второй категории. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы в случае нештатной ситуации на сетях перейти на резервные источники питания. Есть небольшие недоделки в школах №№ 72 и 118, но их устранят до конца этой недели, - сообщила Наталья Кудрявцева.
В этот день школьникам предстоит продемонстрировать свои знания в области географии и информатики.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения ЕГЭ.
Как рассказала заместитель руководителя департамента образования горадминистрации Наталья Кудрявцева, совместная комиссия обследовала учебные заведения на предмет работы систем видеонаблюдения. Кроме того, особое внимание уделили вопросу обеспечения электроэнергией пунктов проведения ЕГЭ.
- Все школы относятся по надежности ко второй категории. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы в случае нештатной ситуации на сетях перейти на резервные источники питания. Есть небольшие недоделки в школах №№ 72 и 118, но их устранят до конца этой недели, - сообщила Наталья Кудрявцева.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2017
104
22 мая 2017
187
22 мая 2017
138
22 мая 2017
340
22 мая 2017 , 19:30
79
Она начнет работать во вторник, 23 мая, в 13:00 в музее им. Алабина.
22 мая 2017 , 16:55
729
Мужчина, рыбачивший несмотря на нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, был...
22 мая 2017 , 16:21
104
Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою...
22 мая 2017 , 15:20
187
На ближайшем пленарном заседании Самарской губернской думы будет рассмотрен законопроект,...
22 мая 2017 , 14:50
182
В субботу, 17 июня, в Самаре пройдет большой футбольный праздник
22 мая 2017 , 14:37
138
Ученики будут сдавать первые тесты в понедельник, 29 мая
22 мая 2017 , 14:07
340
За текущий год в регионе выявлено 137 случаев заболевания гепатитом А. Это в 2,7 раза выше...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5832
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5400
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3934
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3754
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
871
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
498
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
759
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2925
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.