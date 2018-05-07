Самарские школьники в День Победы проведут экскурсию по Аэродромной

Она состоится в рамках городского фестиваля «Новое поколение экскурсоводов».



Школьники из клуба «Следопыт» проведут для всех желающих бесплатную экскурсию «Военные тайны улицы Аэродромной».



Раньше здесь был учебный аэродром, а на месте нынешнего парка Победы были сады и озёра. На экскурсии можно будет узнать о судьбах людей, связанных с историей этой нетуристической части Самары.



Экскурсия начнётся 9 мая в 12:00 у памятника Ольге Санфировой (остановка «Дом Молодёжи»).



Напомним, сейчас в Самаре проходит городской фестиваль «Новое поколение экскурсоводов». В течение года школьники составляют собственные программы экскурсий, которые оценивает профессиональное жюри. В этом году на фестиваль было отобрано 28 экскурсий.