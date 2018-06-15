Самарские школьники участвуют в юнармейском оборонно-спортивном лагере

В минувшую среду, 13 июня, в Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». Он реализуется по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича.В команде Самарской области - 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Они прошли предварительную подготовку на базе Самарского казачьего кадетского корпуса.Среди участников лагеря есть ребята из многодетных семей и дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Участников лагеря ждут насыщенная спортивная программа, активная военная подготовка, познавательные мероприятия.В этом году участниками лагеря «Гвардеец – 2», который проходит в Пензе, стали ребята из восьми регионов: Республик Башкортостан, Мордовии и Татарстан, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей.