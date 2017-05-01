Самарские школьники смогут узнать о работе на железной дороге

Первыми совершили увлекательное путешествие в святая святых станции Самара журналисты и педагоги. Они сели в комфортабельный поезд, только что доставивший пассажиров из Пензы, и отправились в путь.- Депо - это место, где ночуют вагоны, здесь их готовят к отправке в путь, - рассказывала экскурсовод. - Моют, красят, чистят, заправляют водой, при необходимости ремонтируют. Следовательно, здесь нужны люди многих профессий.И вот состав вошел в депо. Здесь первым делом экскурсанты прошли инструкцию по технике безопасности, затем надели оранжевые жилеты и каски. Гостей провели по всем цехам, даже по тем, в которые посторонним обычно вход воспрещен. Это участки, где ремонтируют вагоны и проверяют их на прочность. Здесь нужны слесари, токари, сварщики, люди других рабочих специальностей.Начальник депо рассказал о типах вагонов, объяснил, почему их называют домами на колесах, наглядно пояснил, как формируются составы. Юные экскурсанты смогут разглядеть колесные пары, вагонные тележки и даже попробовать самостоятельно совершить сцепку вагонов. Обходчик научит их определять по звуку, цела ли букса и нет ли трещин в самих колесах. Для этого нужен отличный слух!Мойщик вагонов сейчас престижная профессия. В депо установлено немецкое оборудование, которое действует автоматически, а операторы в спецодежде только нажимают кнопки. Кстати, вся грязная вода отправляется на очистку и почти полностью используется повторно.Сегодня компания «РЖД» взяла курс на обновление парка, отдавая предпочтение вагонам отечественного производства. Они снабжены биотуалетами и экономичной системой поддержания комфортной температуры.Руководство станции Самара обещает, что вскоре все поезда, идущие в южном направлении, будут сформированы только из вагонов новейшего образца, снабженных кондиционерами.- Уже появились вагоны с трехместными купе, - поясняет заместитель начальника АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова. - Предполагаемая стоимость поездки в них, например, в Москву будет колебаться от 15 до 30 тысяч рублей. За все купе, разумеется.И, наконец, гости депо были приглашены на открытие музея, созданного стараниями работников железной дороги. Здесь рассказывается о пути, который прошел созданный в XIX веке «вагонный сарай» до современного автоматизированного комплекса. В музее воссоздано купе первого фирменного поезда «Жигули». Здесь рассказывается об истории возникновения прославленного самарского состава, о коллективе машинистов и проводников, которые его обслуживали.Мальчишки смогут посидеть в видавшем виды кресле машиниста в виртуальной кабине локомотива, нажимая на кнопки панели управления поездом. А девочки с удовольствием познакомятся с элегантной серо-красной формой проводниц.Затем всем экскурсантам нальют ароматного чайку в фирменные стаканы в резных подстаканниках и расскажут еще немало историй о российской железной дороге.Думается, что многие еще не выбравшие дорогу в жизни самарские девчонки и мальчишки после такого визита в вагонное депо решат в дальнейшем связать с РЖД свою жизнь. А здесь их примут с распростертыми объятиями: на железной дороге пока еще дефицит молодых специалистов.