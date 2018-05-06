Самарские школьники проводят бесплатные экскурсии по городу
В музее имени Петра Алабина состоялось торжественное открытие фестиваля «Новое поколение экскурсоводов».
Он проходит в Самаре четвертый раз по инициативе центра внешкольной работы «Парус» и городского департамента образования. В течение года школьники составляют собственные программы экскурсий. На открытии команды должны были представить эмблему и девиз, рассказать о разработанном ими маршруте или квесте. Некоторые пришли в форме, например, те, кто изучает историю соловецких юнг, сшили себе матроски и надели бескозырки.
- Готовясь к фестивалю, ребята от 12 до 18 лет составляют оригинальные маршруты и представляют их на суд компетентного жюри, в которое входят самарские историки, краеведы, представители турфирм - рассказывает заместитель директора ЦВР «Поиск» Елена Болотникова.
При подготовке детям предоставляют свою помощь библио екари, архивариусы и профессиональные экскурсоводы.
В этом году на фестиваль было отобрано 28 экскурсий. Среди них несколько - на английском и французском языках. Ребята надеются, что у них будет возможность показать интересные места Самары гостям мирового первенства по футболу. - Участвуя в фестивале, дети получают уникальный опыт, глубже погружаются в историю родного города, многие из них даже определяются с выбором будущей профессии, - подчеркивает Болотникова.
С каждым годом маршруты все сложнее. Ребята открывают для себя уникальные места Самары.
- Если в прошлом году самой удивительной была экскурсия по местам, связанным с Мариной Цветаевой, то в этом году жюри поразилось совершенно новым маршрутам - по Молоканским садам и достопримечательностям, связанным с пребыванием в Самаре императора Александра II, - говорит Болотникова. - Ребята также пригласили нас в отдаленные районы города - на Металлург, на улицы Ново-Вокзальную и Аэродромную. Очень активно стали работать юные экскурсоводы в городах и селах области.
Бесплатные экскурсии проходят почти каждый день с 28 апреля и по 12 мая.
Подведение итогов фестиваля состоится 22 мая в парке «Россия - Моя история».
Он проходит в Самаре четвертый раз по инициативе центра внешкольной работы «Парус» и городского департамента образования. В течение года школьники составляют собственные программы экскурсий. На открытии команды должны были представить эмблему и девиз, рассказать о разработанном ими маршруте или квесте. Некоторые пришли в форме, например, те, кто изучает историю соловецких юнг, сшили себе матроски и надели бескозырки.
- Готовясь к фестивалю, ребята от 12 до 18 лет составляют оригинальные маршруты и представляют их на суд компетентного жюри, в которое входят самарские историки, краеведы, представители турфирм - рассказывает заместитель директора ЦВР «Поиск» Елена Болотникова.
При подготовке детям предоставляют свою помощь библио екари, архивариусы и профессиональные экскурсоводы.
В этом году на фестиваль было отобрано 28 экскурсий. Среди них несколько - на английском и французском языках. Ребята надеются, что у них будет возможность показать интересные места Самары гостям мирового первенства по футболу. - Участвуя в фестивале, дети получают уникальный опыт, глубже погружаются в историю родного города, многие из них даже определяются с выбором будущей профессии, - подчеркивает Болотникова.
С каждым годом маршруты все сложнее. Ребята открывают для себя уникальные места Самары.
- Если в прошлом году самой удивительной была экскурсия по местам, связанным с Мариной Цветаевой, то в этом году жюри поразилось совершенно новым маршрутам - по Молоканским садам и достопримечательностям, связанным с пребыванием в Самаре императора Александра II, - говорит Болотникова. - Ребята также пригласили нас в отдаленные районы города - на Металлург, на улицы Ново-Вокзальную и Аэродромную. Очень активно стали работать юные экскурсоводы в городах и селах области.
Бесплатные экскурсии проходят почти каждый день с 28 апреля и по 12 мая.
Подведение итогов фестиваля состоится 22 мая в парке «Россия - Моя история».
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