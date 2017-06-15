Самарские школьники показали замечания из своих дневников в Екатеринбурге
В России открылась выставка, на которой представлено более 100 замечаний от преподавателей со всей страны, в том числе из Самары.
Организаторы собирали «послания от учителей родителям» в течение двух месяцев
- По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняется в зависимости от того времени, в которое живет учитель. Раньше девочкам запрещали краситься, и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Также педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона, - отмечают организаторы выставки в Уральском федеральном университете.
Самая старая запись сохранилась с 1978 года, и посвящена она готовности ученика к уроку. Также есть и забавные замечания, что ученик «не знает, как зовут президента», «жует цветы» и «забыл, где живет».
Выставка будет работать до конца августа в главном корпусе УрФУ.
Организаторы собирали «послания от учителей родителям» в течение двух месяцев
- По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняется в зависимости от того времени, в которое живет учитель. Раньше девочкам запрещали краситься, и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Также педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона, - отмечают организаторы выставки в Уральском федеральном университете.
Самая старая запись сохранилась с 1978 года, и посвящена она готовности ученика к уроку. Также есть и забавные замечания, что ученик «не знает, как зовут президента», «жует цветы» и «забыл, где живет».
Выставка будет работать до конца августа в главном корпусе УрФУ.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2017
9
15 июня 2017
258
15 июня 2017 , 14:52
9
С 1 июля вступает в действие федеральный закон N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой...
15 июня 2017 , 14:37
139
ДТП произошло в четверг, 15 июня, в 1:40 на 8 км трассы «Шентала-Азеево»....
15 июня 2017 , 13:54
114
В России открылась выставка, на которой представлено более 100 замечаний от преподавателей со...
15 июня 2017 , 13:16
99
Приказ о его назначении был подписан 30 мая.
15 июня 2017 , 13:05
211
В четверг, 15 июня, суд не вынес решение по данному делу, так как пострадавший в драке настоял...
15 июня 2017 , 12:51
568
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту умышленного поджога автомобилей.
15 июня 2017 , 12:46
112
Кубок Конфедераций FIFA 2017 стартует в субботу, 17 июня.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8053
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7672
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5844
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3430
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1076
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
929
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1071
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1027
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...