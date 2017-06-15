Самарские школьники показали замечания из своих дневников в Екатеринбурге











Организаторы собирали «послания от учителей родителям» в течение двух месяцев- По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняется в зависимости от того времени, в которое живет учитель. Раньше девочкам запрещали краситься, и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Также педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона, - отмечают организаторы выставки в Уральском федеральном университете.Самая старая запись сохранилась с 1978 года, и посвящена она готовности ученика к уроку. Также есть и забавные замечания, что ученик «не знает, как зовут президента», «жует цветы» и «забыл, где живет».Выставка будет работать до конца августа в главном корпусе УрФУ.