Самарские школьники поедут в Крым создавать космический аппарат

Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Заявки на участие поступили со всех регионов России, за исключением Чукотского автономного округа. После первоначального отбора полторы тысячи учащихся 5 - 11-х классов выполнили задания первого этапа конкурса - интернет-викторины. Во второй тур вышли 500 школьников. На втором этапе все они подготовили исследовательские работы на одну из 15 тем, предложенных специалистами Самарского университета.

50 самых талантливых девчонок и мальчишек со всей страны приехали на третий этап конкурса в Самару - космический центр России.

Одаренные школьники побывали на экскурсии в лабораториях и центрах Самарского университета.

- Мы увидели весь колорит университета, - отметил финалист конкурса, ученик самарской школы №127 Илья Кистин. - Побывали на экскурсии в лабораториях и научных центрах. Особенно запомнился большой музей авиации и космонавтики, где представлены различные модели самолетов, копии ракет, вертолетные пушки.

Кроме большой досугово-познавательной программы участники конкурса презентовали экспертам свои проекты. В них юные исследователи затронули многие актуальные для науки темы. Например, предложили модель планетохода, межорбитальный транспортный корабль, методы изучения космического пространства.

С бактериями в космос

Шестиклассник Илья Кистин в своей работе проанализировал систему Юпитера и предложил проект создания специального наноспутника для изучения газового гиганта. А восьмиклассница из Санкт-Петербурга Ребекка Палумбо рассуждала на тему колонизации Луны.

- Тему решила раскрыть через сказку о том, как на спутник Земли полетел лунный человечек, - пояснила финалистка. - Чтобы написать ее, я и мой научный руководитель исследовали поверхность Луны с помощью телескопа.

Более серьезно с научной точки зрения к вопросу колонизации подошли самарские девятиклассники Михаил Мельченков (школа №29) и Даниил Куприянов (школа №63). Михаил, например, доказательно обосновал идею изменения климата на Марсе с помощью бактерий, которые вырабатывают кислород из углекислого газа. Он проанализировал процесс их развития и самовоспроизводства при смене времени суток и убежден, что это реальный способ изменить климат на Красной планете.

Кроме того, Михаил предложил создать роботизированный комплекс и запускать на Марс не отдельные ракеты, а целый модульный корабль на ядерном источнике питания, чтобы требовалось меньше топлива и можно было присоединять дополнительные модули.

- Наша задача - передать молодежи знания, которые мы накопили в стенах университета. А еще важнее проводить исследования, в которых будут участвовать не только именитые люди, профессора, но и юные ребята, перед которыми открыты все возможности, - подчеркнул на встрече с ребятами ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

Финалисты, в их числе и самарские школьники, в следующем месяце отправятся в Крым на заключительный этап конкурса. В рамках космической смены в одном из лучших лагерей России - «Артеке» - они создадут в диалоге с профессионалами первый детский наноспутник - демонстрационную модель.

- В процессе конкурса мы узнали и увидели много нового, - отметил Даниил Куприянов. - Познакомились с интересными людьми, нашли друзей. Участие помогло проверить свои силы, определиться с выбором профессии.

- Мы понимаем, что в «Артеке» будет не курорт, а большая физическая и умственная работа, - добавил Илья Кистин. - И это радует. Очень хочется приложить свою руку к созданию космического аппарата.