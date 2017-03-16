Самарские школьники поедут в Крым создавать космический аппарат
На днях в Самарский университет съехались 50 талантливых школьников со всей страны, увлеченных космосом и техническим творчеством. Все они - участники Первого Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». Именно им в апреле предстоит поездка в детский лагерь «Артек», где они будут работать над созданием наноспутника. В числе юных ученых есть и самарские ребята.
Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Заявки на участие поступили со всех регионов России, за исключением Чукотского автономного округа. После первоначального отбора полторы тысячи учащихся 5 - 11-х классов выполнили задания первого этапа конкурса - интернет-викторины. Во второй тур вышли 500 школьников. На втором этапе все они подготовили исследовательские работы на одну из 15 тем, предложенных специалистами Самарского университета.
50 самых талантливых девчонок и мальчишек со всей страны приехали на третий этап конкурса в Самару - космический центр России.
Одаренные школьники побывали на экскурсии в лабораториях и центрах Самарского университета.
- Мы увидели весь колорит университета, - отметил финалист конкурса, ученик самарской школы №127 Илья Кистин. - Побывали на экскурсии в лабораториях и научных центрах. Особенно запомнился большой музей авиации и космонавтики, где представлены различные модели самолетов, копии ракет, вертолетные пушки.
Кроме большой досугово-познавательной программы участники конкурса презентовали экспертам свои проекты. В них юные исследователи затронули многие актуальные для науки темы. Например, предложили модель планетохода, межорбитальный транспортный корабль, методы изучения космического пространства.
С бактериями в космос
Шестиклассник Илья Кистин в своей работе проанализировал систему Юпитера и предложил проект создания специального наноспутника для изучения газового гиганта. А восьмиклассница из Санкт-Петербурга Ребекка Палумбо рассуждала на тему колонизации Луны.
- Тему решила раскрыть через сказку о том, как на спутник Земли полетел лунный человечек, - пояснила финалистка. - Чтобы написать ее, я и мой научный руководитель исследовали поверхность Луны с помощью телескопа.
Более серьезно с научной точки зрения к вопросу колонизации подошли самарские девятиклассники Михаил Мельченков (школа №29) и Даниил Куприянов (школа №63). Михаил, например, доказательно обосновал идею изменения климата на Марсе с помощью бактерий, которые вырабатывают кислород из углекислого газа. Он проанализировал процесс их развития и самовоспроизводства при смене времени суток и убежден, что это реальный способ изменить климат на Красной планете.
Кроме того, Михаил предложил создать роботизированный комплекс и запускать на Марс не отдельные ракеты, а целый модульный корабль на ядерном источнике питания, чтобы требовалось меньше топлива и можно было присоединять дополнительные модули.
- Наша задача - передать молодежи знания, которые мы накопили в стенах университета. А еще важнее проводить исследования, в которых будут участвовать не только именитые люди, профессора, но и юные ребята, перед которыми открыты все возможности, - подчеркнул на встрече с ребятами ректор Самарского университета Евгений Шахматов.
Финалисты, в их числе и самарские школьники, в следующем месяце отправятся в Крым на заключительный этап конкурса. В рамках космической смены в одном из лучших лагерей России - «Артеке» - они создадут в диалоге с профессионалами первый детский наноспутник - демонстрационную модель.
- В процессе конкурса мы узнали и увидели много нового, - отметил Даниил Куприянов. - Познакомились с интересными людьми, нашли друзей. Участие помогло проверить свои силы, определиться с выбором профессии.
- Мы понимаем, что в «Артеке» будет не курорт, а большая физическая и умственная работа, - добавил Илья Кистин. - И это радует. Очень хочется приложить свою руку к созданию космического аппарата.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 марта 2017
125
16 марта 2017
112
16 марта 2017
169
16 марта 2017
134
16 марта 2017
159
16 марта 2017
148
16 марта 2017 , 18:22
91
В Самаре состоялась передача средств, собранных в рамках благотворительного аукциона «Подари надежду»
Сегодня вырученные средства были переданы 15 семьям. Деньги помогут детям пройти...
16 марта 2017 , 17:53
110
Начался прием заявок на участие в конкурсе грантов в сфере молодежной политики и культуры и искусства
Конкурс проводится ежегодно администрацией Самары.
16 марта 2017 , 17:50
157
Авария произошла вчера в 16:00 возле одного из домов, расположенных на улице Юбилейной в...
16 марта 2017 , 17:16
125
Об этом сообщает Фонд капитального ремонта региона.
16 марта 2017 , 17:14
112
Торжество пройдет 21 марта в 14:00 в Филармонии.
16 марта 2017 , 16:50
169
По версии следствия, в ноябре прошлого года 37-летняя подозреваемая, занимая должность...
16 марта 2017 , 16:46
134
Он был обнаружен сегодня днем в подвале многоквартирного дома на Ташкентской. Как пишет...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5616
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4758
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3743
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3691
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1198
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
784
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
842
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
701
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...