Самарские школьники отгуляют выпускные во время Чемпионата мира по футболу

Директорам школ рекомендовали не проводить выпускные за день до матчей ЧМ-2018 в Самаре и в сами дни соревнований.



Как сообщили sgpress.ru в министерстве образования и науки Самарской области, в связи с проведением в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу выпускные вечера переносить не планируется. По информации городского департамента образования, руководителям школ, лицеев и гимназий рекомендовали провести торжественные мероприятия с вручением аттестатов об образовании 14, 15, 19, 23, 30 июня или 4, 5, 9 июля.